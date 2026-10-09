O Ajax retoma a Eredivisie neste sábado, em casa, contra o NEC. O técnico Míchel tem os necessários problemas de lesão e, por isso, precisa mexer. O duelo na Johan Cruijff ArenA começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela ESPN 1.

Míchel não poderá contar, por lesão, com Anton Gaaei, Caio Henrique, Daley Blind, Steven Berghuis e Kasper Dolberg. Simon Adingra e Yves Bissouma podem estrear neste sábado, como indicou o treinador espanhol em uma coletiva. Aaron Bouwman está novamente apto após uma lesão.

Marc ter Stegen estará no gol contra o NEC. Lucas Rosa (pela direita) e Owen Wijndal (pela esquerda) serão os laterais. Thilo Kehrer e Youri Baas formam o miolo da defesa de Amsterdã.

Sem surpresas no meio-campo do Ajax. Com isso, Jorthy Mokio, Davy Klaassen e Julian Brandt começam jogando na retomada da Eredivisie.

Sem Berghuis, portanto, Viktor Tsygankov ganha uma chance pela direita no ataque. Oscar Gloukh atua pela esquerda, com Tolu Arokodare começando como centroavante para a equipe da casa.

Próximas partidas AJX Eredivisie 15:00 NEC

O Ajax precisa vencer para seguir perto das equipes do topo da tabela. Além disso, um bom ensaio geral é desejável de olho no confronto de quinta-feira com o Hajduk Split, pela Conference League.

Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tsygankov, Arokodare, Gloukh.