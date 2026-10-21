Provável escalação do Ajax: dois novos nomes no ataque contra a Atalanta

O Ajax enfrenta a Atalanta nesta quinta-feira pela Liga Conferência. Míchel Sánchez fará algumas mudanças em relação à vitória por 2 a 5 sobre o FC Groningen no domingo, prevê Voetbalzone. A partida na Johan Cruyff Arena começa às 21h e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select.
Steven Berghuis e Daley Blind voltaram a treinar com o elenco, mas não estão disponíveis para enfrentar a Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique e Oliver Edvardsen também seguem em recuperação de lesões.
Marc ter Stegen será o goleiro nesta quinta-feira, com Thilo Kehrer de volta à lateral direita. Owen Wijndal será novamente o lateral esquerdo, enquanto Youri Baas e Aaron Bouwman formarão a dupla de zaga do time de Amsterdã.
Sofyan Amrabat dará sustentação ao meio-campo do Ajax. Davy Klaassen, que atuou como ponta direita recuado contra o Groningen, também começa jogando. Julian Brandt será o responsável por dar força ofensiva ao setor.
Oscar Gloukh terá a preferência sobre Viktor Tsygankov pela ponta direita, e Abdellah Ouazane começará na esquerda. Tolu Arokodare substituirá Marcos Leonardo como centroavante diante da Atalanta.
O Ajax ganhou confiança, portanto, com uma vitória folgada em Groningen. A Atalanta reagiu bem contra o AC Milan no domingo, mas acabou deixando o San Siro com uma derrota por 3 a 2.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.