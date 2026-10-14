Provável escalação do Ajax contra o Hajduk Split: Míchel Sánchez escolhe entre Oscar Gloukh e Abdellah Ouazane para o ataque

O Ajax inicia sua trajetória na Conference League nesta quinta-feira, fora de casa, contra o Hajduk Split. O técnico Míchel Sánchez deve manter boa parte dos nomes habituais, mas há uma mudança no ataque, segundo a previsão do Voetbalzone. O duelo europeu começa às 18h45 e terá transmissão ao vivo pela Ziggo Sport Select.
Kasper Dolberg, Steven Berghuis, Daley Blind, Caio Henrique, Anton Gaaei, Simon Adringa e Yves Bissouma estão fora da lista de relacionados do Ajax. Míchel, por outro lado, levou o goleiro Aymean El Hani e o meio-campista Mohamed Abdalla para Split.
Marc ter Stegen será o goleiro do Ajax. Lucas Rosa, pela direita, e Owen Wijndal, pela esquerda, devem ser os laterais contra o Hajduk. Thilo Kehrer e Youri Baas formarão a dupla de zaga da equipe de Amsterdã.
Sofyan Amrabat ficará responsável pela marcação no meio-campo, enquanto o capitão Davy Klaassen contribuirá com sua experiência. Julian Brandt fará a ligação com o ataque do Ajax.
Viktor Tsygankov terá a tarefa de criar perigo pela direita. Desta vez, Míchel deve optar por Abdellah Ouazane, e não por Oscar Gloukh, na ponta esquerda. Tolu Arokodare, que marcou contra o NEC, será a referência no ataque.
O Ajax busca se recuperar após o decepcionante empate por 1 a 1 com o NEC. O Hajduk lidera o Campeonato Croata após vencer o arquirrival Dinamo Zagreb por 2 a 1 no último fim de semana.
Provável escalação do Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Klaassen, Amrabat, Brandt; Tsygankov, Tolu, Ouazane.