Seja para acompanhar seu clube enquanto viaja para o exterior nas férias, seja porque você está cansado de ver sua operadora reduzir a velocidade da conexão pouco antes de um pênalti decisivo, uma VPN de primeira linha é indispensável para o torcedor de futebol moderno.

Bem a tempo da fase mais movimentada da temporada, o Proton VPN anunciou sua maior contratação do ano: nada menos que 75% de desconto na assinatura de dois anos. Por uma fração do preço normal, os torcedores podem melhorar sua navegação e suas transmissões do dia a dia com acesso completo a uma rede premium de 20.798 servidores de alta velocidade em 149 países.

Veja por que esta oferta de Black Friday é a oportunidade perfeita para incluir uma VPN de classe mundial no seu time titular.

Uma aula de tática para transmissões e privacidade

Proton VPN

Ao contrário de provedores de VPN comuns, que prometem muito, mas não cumprem, o Proton VPN opera com total transparência. A plataforma tem código totalmente aberto, o que permite que especialistas independentes analisem seu código a qualquer momento, como em uma revisão do VAR. Ela segue uma política rigorosa de não registro de atividades, auditada de forma independente, para garantir que sua atividade online nunca seja rastreada, armazenada ou vendida a anunciantes.

Ao assinar o plano premium, você ganha uma enorme vantagem na navegação diária:

Velocidade pela ponta: Nada pior do que ver a transmissão travar aos 90 minutos. O Proton VPN oferece largura de banda ilimitada, sem qualquer redução de velocidade, para você assistir a jogos ao vivo em alta definição com desempenho de primeira.

Nada pior do que ver a transmissão travar aos 90 minutos. O Proton VPN oferece largura de banda ilimitada, sem qualquer redução de velocidade, para você assistir a jogos ao vivo em alta definição com desempenho de primeira. Um campo global: Com servidores em 149 países, você pode se conectar facilmente ao seu país de origem durante uma viagem e continuar acompanhando sua cobertura esportiva habitual, os comentários de especialistas e o conteúdo local.

Com servidores em 149 países, você pode se conectar facilmente ao seu país de origem durante uma viagem e continuar acompanhando sua cobertura esportiva habitual, os comentários de especialistas e o conteúdo local. Uma defesa completa (Secure Core): Para quem quer privacidade garantida, esse recurso atua como um líbero para seus dados, encaminhando sua conexão por jurisdições favoráveis à privacidade, como Suíça e Islândia, antes que ela chegue ao destino.

Para quem quer privacidade garantida, esse recurso atua como um líbero para seus dados, encaminhando sua conexão por jurisdições favoráveis à privacidade, como Suíça e Islândia, antes que ela chegue ao destino. Cartão vermelho para os anúncios (NetShield): Um bloqueador de anúncios integrado que tira os pop-ups irritantes da sua tela, para você ler análises das partidas e acompanhar os rumores de transferências sem parar e em paz.

Tradição de Champions League: a conexão suíça

Proton VPN

A história da Proton está longe de ser a de uma startup de tecnologia comum. A marca foi fundada em 2014 por um grupo de cientistas que se conheceram no CERN, o centro de pesquisas europeu famoso pela invenção da World Wide Web. Unidos pela convicção de que a privacidade é um direito humano fundamental, eles lançaram o Proton Mail, seguido pouco depois pelo Proton VPN, Proton Drive e Proton Pass.

Hoje, a Proton AG opera a partir da Suíça, país conhecido mundialmente por sua longa tradição de neutralidade e por ter leis de privacidade com uma solidez defensiva que deixaria Maldini em sua melhor fase orgulhoso.

Mais importante ainda, a Proton é uma empresa de benefício público. Sua missão de proteger a privacidade das pessoas está incorporada por lei à sua estrutura corporativa, e não é apenas uma promessa vazia de marketing. É por isso que milhões de usuários em todo o mundo confiam na Proton para manter a internet rápida, as conexões privadas e o controle de suas vidas digitais inteiramente em suas mãos.

Não perca o prazo

Proton VPN

Uma VPN premium é a melhor contratação que você pode fazer para sua experiência diária na internet. A oferta de Black Friday do Proton VPN reúne desempenho e privacidade sem concessões pelo menor preço do ano.

O tempo está acabando para aproveitar esta oferta. Garanta a sua enquanto pode!