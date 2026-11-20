Seja para acompanhar seu clube enquanto viaja ao exterior nas férias, seja porque você está cansado de ver seu provedor de internet reduzir a velocidade da conexão bem antes de uma cobrança de pênalti decisiva, uma VPN de primeira linha é indispensável para o torcedor de futebol de hoje.

Bem a tempo da fase mais movimentada da temporada, o Proton VPN anunciou sua maior contratação do ano: um desconto de 75% na assinatura de dois anos. Por uma fração do preço normal, os torcedores podem melhorar sua navegação e suas transmissões do dia a dia com acesso completo a uma rede premium de 20.798 servidores de alta velocidade em 149 países.

Veja por que esta oferta de Black Friday é a oportunidade perfeita para colocar uma VPN de classe mundial no seu time titular.

Uma aula de tática em transmissões e privacidade

Proton VPN

Ao contrário das VPNs comuns que prometem tudo, mas deixam a defesa desprotegida, o Proton VPN opera com total transparência. A plataforma tem código totalmente aberto, o que permite que especialistas independentes confiram seu código a qualquer momento, como em uma revisão do VAR. Ela segue uma política rigorosa de não registro de atividades, auditada de forma independente, garantindo que sua atividade online nunca seja rastreada, armazenada ou vendida a anunciantes.

Ao assinar o plano premium, você ganha uma grande vantagem na navegação diária:

Velocidade pela ponta: Nada pior do que ver a transmissão travar aos 90 minutos. O Proton VPN oferece largura de banda ilimitada, sem qualquer redução de velocidade, para que você tenha desempenho de alto nível ao assistir a jogos ao vivo em alta definição.

Nada pior do que ver a transmissão travar aos 90 minutos. O Proton VPN oferece largura de banda ilimitada, sem qualquer redução de velocidade, para que você tenha desempenho de alto nível ao assistir a jogos ao vivo em alta definição. Um campo global: Com servidores em 149 países, você pode se conectar facilmente ao seu país de origem enquanto viaja e continuar acompanhando sua cobertura esportiva habitual, as análises dos comentaristas e o conteúdo local.

Com servidores em 149 países, você pode se conectar facilmente ao seu país de origem enquanto viaja e continuar acompanhando sua cobertura esportiva habitual, as análises dos comentaristas e o conteúdo local. A defesa definitiva (Secure Core): Para quem busca privacidade garantida, esse recurso protege seus dados ao encaminhar sua conexão por países com leis favoráveis à privacidade, como Suíça e Islândia, antes que ela chegue ao destino.

Para quem busca privacidade garantida, esse recurso protege seus dados ao encaminhar sua conexão por países com leis favoráveis à privacidade, como Suíça e Islândia, antes que ela chegue ao destino. Cartão vermelho para os anúncios (NetShield): Um bloqueador de anúncios integrado que afasta os pop-ups irritantes da sua tela, para você ler análises das partidas e navegar sem parar pelos rumores de transferências em paz.

Experiência de Champions League: a conexão suíça

Proton VPN

A história da Proton está longe da de uma startup de tecnologia comum. A marca foi fundada em 2014 por um grupo de cientistas que se conheceram no CERN, o centro europeu de pesquisa famoso por inventar a World Wide Web. Unidos pela crença de que a privacidade é um direito humano fundamental, eles lançaram o Proton Mail, seguido pouco depois pelo Proton VPN, Proton Drive e Proton Pass.

Hoje, a Proton AG opera a partir da Suíça, país mundialmente conhecido por sua longa tradição de neutralidade e por leis de privacidade com uma solidez defensiva que deixaria Maldini em seu auge orgulhoso.

Mais importante, a Proton atua como uma empresa de benefício público. Sua missão de proteger a privacidade das pessoas está prevista legalmente em sua estrutura societária, não é apenas uma promessa vazia de marketing. É por isso que milhões de usuários em todo o mundo confiam na Proton para manter a velocidade de sua internet alta, suas conexões privadas e suas vidas digitais inteiramente sob seu próprio controle.

Não perca o prazo

Proton VPN

Uma VPN premium é a melhor contratação que você pode fazer para sua experiência diária na internet. A oferta de Black Friday do Proton VPN reúne desempenho e privacidade sem concessões pelo menor preço do ano.