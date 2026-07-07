Protesto ao estilo Mourinho ou racismo? Qual é o segredo do gesto de Hossam Hassan que surpreendeu o árbitro da partida contra a Argentina?

Hossam Hassan, técnico da seleção egípcia, gerou grande polêmica durante o confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois de fazer um gesto de “X” para o árbitro francês François Litxer, em uma cena que chamou a atenção nos últimos minutos da partida, que terminou com a vitória da Argentina por 3 a 2.

A seleção egípcia esteve perto de causar uma grande surpresa após abrir vantagem de dois gols, marcados por Yasser Ibrahim e Mustafa Zico, até os 67 minutos, antes que a seleção argentina conseguisse virar o placar com gols de Cristian Romero e Lionel Messi, e, em seguida, Enzo Fernández, que marcou o gol da vitória no segundo minuto do tempo de acréscimo, levando o “Tango” às quartas de final.

A partida foi marcada por protestos egípcios contra as decisões da arbitragem, depois que os jogadores exigiram que fosse marcado uma falta na jogada que resultou no gol de empate marcado por Messi, afirmando que houve uma infração semelhante àquela que anulou um gol anterior da seleção egípcia.

A tensão aumentou no banco de reservas à medida que o apito final se aproximava; o árbitro mostrou um cartão amarelo aos 98 minutos a um membro da comissão técnica da seleção egípcia, antes de Hossam Hassan fazer o gesto de “X” em direção ao árbitro.

O sinal do protocolo contra o racismo

Esse sinal é usado em alguns casos para denunciar incidentes suspeitos de conterem abuso racista; no entanto, não ficou claro se Hossam Hassan pretendia usá-lo exatamente nesse sentido.

O mesmo árbitro francês já havia usado esse gesto para sinalizar a suspeita de um caso de discriminação racial na partida entre o Benfica e o Real Madrid na última temporada da Liga dos Campeões.

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A partida, disputada em 17 de fevereiro deste ano e apitada pelo próprio Leitexer, foi marcada por acusações de Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, de ter sofrido abuso racista por parte de Gianluca Prestiani; o jogador argentino foi posteriormente punido pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

Há dois anos, a FIFA lançou uma iniciativa de combate ao racismo, cujo objetivo é combater todas as formas de racismo no futebol, adotando uma abordagem de tolerância zero.

Após a aprovação unânime da iniciativa durante a 74ª Conferência da FIFA, realizada em Bangcoc – Tailândia, em 17 de maio de 2024, o gesto de entrelaçar os braços (colocar as mãos cruzadas nos pulsos) tornou-se parte oficial do protocolo do futebol nas competições da FIFA, para indicar que o jogador sofreu um ato de racismo.

O objetivo desse gesto é permitir que jogadores, membros das comissões técnicas e árbitros assumam uma posição clara contra o racismo.

Protesto ao estilo de Mourinho

Além disso, o gesto de Hossam Hassan tem um precedente famoso no mundo do futebol: o técnico português José Mourinho o utilizou em 2010, quando comandava o Inter de Milão, em uma partida contra a Sampdoria, ao entrelaçar as mãos em um gesto interpretado como simbolizando “algemas”, e foi considerada na época uma expressão ofensiva ao árbitro, o que lhe rendeu uma suspensão de três partidas.

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Depois que Husam Hassan fez esse gesto, um dos jogadores da seleção egípcia que estava no banco de reservas interveio para acalmar os ânimos, antes que Ibrahim Hassan, diretor da seleção, se dirigisse ao irmão e baixasse suas mãos.

Em seguida, o árbitro francês teve uma longa discussão com Husam e Ibrahim Hassan, enquanto este último tentava acalmar os ânimos, fazendo o gesto do “polegar para cima” para o árbitro, antes que este voltasse a comandar a partida.

Ainda não ficou claro se o árbitro registrou o incidente em seu relatório ou tomou alguma medida adicional a respeito.

Após a partida, Husam Hassan expressou sua profunda indignação com as decisões da arbitragem e disse na coletiva de imprensa: “Onde está a justiça no esporte? E onde está a justiça no futebol? Não quero amenizar as palavras nem escolher frases rebuscadas; sofremos hoje uma injustiça evidente”.

Ele acrescentou que a Federação Egípcia já havia manifestado sua oposição à nomeação de um árbitro francês para apitar a partida, afirmando que não assistirá a nenhuma outra partida nesta edição da Copa do Mundo.

Ele disse: “Essa foi a minha maneira de expressar minha posição e defender meu direito, e não assistirei a mais nenhuma partida neste torneio”.