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Proposta que muda o jogo: Al-Ittihad planeja tirar Imam Ashour

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O Al Ahly do Egito anunciou mais cedo nesta terça-feira que quer manter seu astro Imam Ashour e recusa discutir sua saída durante a atual janela de transferências de verão, mas o nome do meia internacional continuou em destaque, depois de ter sido associado ao clube saudita Al Ittihad.


O jornalista egípcio Ahmed Abdel Basset revelou, através de sua conta na plataforma "X", que o Al Ittihad pode arrematar a contratação de Imam Ashour nos últimos instantes, indicando a existência de contatos que ocorrem atualmente com o objetivo de preparar uma nova e vultosa proposta financeira para convencer o Al Ahly a aceitar a venda do jogador.



O Al Ahly havia anunciado anteriormente, por meio de comunicado oficial, a recusa da proposta apresentada pelo turco Konyaspor, no valor de 4,5 milhões de dólares a serem pagos em três anos, reafirmando que Imam Ashour não está à venda durante a atual temporada.


Constou na carta do clube vermelho enviada ao Konyaspor que a diretoria do Al Ahly valoriza o interesse do clube turco, mas insiste na permanência do jogador, ressaltando a possibilidade de cooperação entre as duas partes no futuro.


Nas últimas horas, relatos turcos mencionaram a continuidade do interesse do Konyaspor em Imam Ashour, com a elevação do valor da proposta para cerca de 7,5 milhões de dólares, mas o Al Ahly não emitiu qualquer nova posição oficial a respeito dessas notícias.


A possível movimentação do Al Ittihad dá um novo desdobramento ao caso do jogador, especialmente se o clube saudita decidir apresentar uma proposta financeira que supere o que foi oferecido anteriormente, na tentativa de mudar a posição da diretoria do Al Ahly antes do fechamento do mercado de transferências.


Imam Ashour tem contrato com o Al Ahly até o verão de 2028, depois de se juntar à equipe no verão de 2023, vindo do dinamarquês Midtjylland, e apresentou grandes atuações com a camisa do castelo vermelho, além de chamar a atenção com a seleção do Egito na Copa do Mundo de 2026.

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