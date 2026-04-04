Pronto para ajudar... El-Shawali dá conselhos ao astro dos Faraós antes da Copa do Mundo

O comentarista esportivo tunisiano Essam El-Shawali, ex-jogador da seleção egípcia, alertou para a velocidade do belga Jérémy Doku, estrela do Manchester City.

Duko chamou a atenção durante a vitória do Manchester City sobre o Liverpool por 4 a 0, nas quartas de final da Copa da Inglaterra, neste sábado.

Ryan Gravenberch, jogador do Liverpool, foi obrigado a receber um cartão amarelo após uma entrada violenta para conter a velocidade de Doku aos 24 minutos.

Al-Shawali comentou: “Duku possui uma força e velocidade impressionantes, o que exige uma ação imediata do jogador egípcio Mohamed Hani antes da Copa do Mundo”.

A seleção egípcia está no mesmo grupo da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

Al-Shawali acrescentou: “Mohamed Hani deve entrar no campo de treinamento mais cedo e encontrar qualquer maneira de controlar Doku”.

E continuou, brincando: “O técnico Hossam Hassan precisa cobrir o lado direito, e eu estou pronto para ajudar nessa cobertura”.

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