Aaron Bouwman percebe que deu grandes passos em seu desenvolvimento no Ajax. O zagueiro, que cometia erros com certa frequência em suas primeiras atuações, vê esses lances se tornarem cada vez mais raros e já se considera um jogador muito melhor.

Em entrevista à ESPN, o jogador do Ajax avaliou positivamente a vitória por 2 a 0 sobre a Atalanta na noite de quinta-feira. O desempenho defensivo foi o que mais o agradou. "Não sofrer gols foi ainda melhor. Isso logo foi comentado no grupo: finalmente conseguimos passar um jogo sem sofrer gols", conta Bouwman.

Bouwman também transmite cada vez mais tranquilidade com a bola nos pés. "Você sempre precisa manter a calma se quiser encontrar espaços", explica. Segundo o zagueiro, o segredo é atrair o adversário para fora de sua posição e, então, encontrar um companheiro livre.

Em seu início no time principal do Ajax, Bouwman ainda cometia erros desnecessários de vez em quando, apesar das boas atuações. Ele atribui isso principalmente ao excesso de vontade: "Nessas horas, você quer se antecipar a todo custo, em vez de ficar atrás com mais calma ou simplesmente disputar a bola, para conseguir ganhar esse tipo de lance com mais facilidade."

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Agora, depois de 28 jogos pela equipe principal, ele percebe claramente a diferença: "Acho que posso dizer que sou um jogador muito melhor agora do que há um ano, sim."

Suas atuações também não passaram despercebidas pelo técnico Míchel Sánchez, que recentemente comparou Bouwman a Virgil van Dijk. "Foi bom ouvir isso. É um belo elogio quando o treinador diz algo assim sobre você", afirma Bouwman. Ao lado de Raphaël Varane, Van Dijk sempre foi uma de suas grandes referências.

Com o jogo fora de casa contra o Sparta Rotterdam pela frente, Bouwman volta sua atenção para a disputa pelo título. O Ajax está em quarto lugar, mas pode se beneficiar neste fim de semana do confronto direto entre PSV e Feyenoord. O zagueiro deixa claras as ambições: "Acho que estamos, sem dúvida, na disputa. Estamos em quarto agora, então seguimos na briga. Queremos conquistar o título."