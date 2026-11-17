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O Eldense passou a ser o centro das atenções dos torcedores de futebol em todo o mundo depois que Lionel Messi se tornou um de seus donos, em um movimento que mudou o tamanho da exposição na mídia do clube, rival do Castellón na segunda divisão espanhola.

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Os jogos da equipe passaram a ser acompanhados por um dos maiores astros da história do futebol, e a repercussão de suas vitórias agora ultrapassa as fronteiras da Espanha.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", o clube deu um salto de qualidade desde a entrada do craque argentino em sua estrutura de investimento, e seus resultados passaram a despertar grande interesse, em um momento em que essa exposição mundial coincide com a dura realidade da disputa na segunda divisão.

O clube, que pertence à cidade de Alicante, com cerca de 55 mil habitantes, vive uma nova fase que elevou sua fama a um nível sem precedentes, apesar de nunca ter disputado a primeira divisão. Para os torcedores do Castellón, o Eldense se tornou um rival com uma vantagem excepcional: ter um dono capaz de transformar uma simples mensagem de parabéns em notícia de destaque na imprensa mundial.

Como Messi chegou ao Eldense?

Os contornos do negócio começaram a surgir em setembro, quando foi acertada a aquisição de 100% das ações do clube junto ao grupo colombiano liderado por Carolina Olguín e Juan Carlos Trujillo.

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Em 1º de outubro, o Eldense anunciou a entrada de Messi no grupo de proprietários, explicando em comunicado que a conclusão do negócio ainda dependia da aprovação do Conselho Superior de Esportes, procedimento mencionado pelo clube junto com o anúncio da mudança de controle.

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O clube apresentou essa nova fase como um projeto de longo prazo, com o objetivo de se consolidar e crescer ainda mais no futebol profissional. O impacto mais visível, no entanto, apareceu rapidamente, já que o Eldense começou a atrair a atenção de torcedores que antes sabiam pouco sobre sua história.

Uma curtida antes da ligação de Messi com o clube

A ligação pública entre Messi e o Eldense não começou com o anúncio oficial do negócio. Antes disso, houve uma interação do craque argentino, que curtiu uma publicação do clube comemorando a vitória por 1 a 0 sobre o Sporting Gijón, no estádio El Molinón, o primeiro triunfo da equipe no campeonato na temporada.

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Essa interação foi o prelúdio de uma relação que ganhou contornos mais claros pouco tempo depois, já que o vínculo de Messi com o clube não se limitou ao investimento, estendendo-se ao acompanhamento das partidas e à comemoração dos resultados.

Messi acompanha os jogos e aumenta a popularidade do Eldense

A cena que melhor expressou o tamanho da mudança aconteceu em 2 de outubro de 2026, quando Messi acompanhou de Rosário a partida entre Eldense e Real Oviedo por um tablet, com um mate ao lado, e viu seu time vencer por 4 a 1. Em seguida, compartilhou uma foto acompanhada da mensagem: "Vamos, Deportivo".

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O clube publicou a imagem em suas contas oficiais, e a repercussão chegou rapidamente às redes sociais: pouco tempo depois da postagem, o número de seguidores do Eldense no Instagram se aproximou de 140 mil.

Doze horas após a partida, o número de seguidores ultrapassou a marca de 210 mil, um crescimento extraordinário para um clube acostumado a um público restrito, com seu novo dono se tornando a principal ferramenta de divulgação em nível internacional.

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Os resultados do Eldense desde a chegada de Messi

A crescente exposição na mídia coincidiu com um início forte da equipe dentro de campo. Comandado pelo técnico Javi Calleja, o Eldense conquistou três vitórias seguidas desde o anúncio da aquisição e fechou essa sequência com um triunfo emocionante por 3 a 2 sobre o Valladolid, com gol de Carmona aos 94 minutos.

Messi voltou a demonstrar sua alegria com o resultado, desta vez publicando uma foto da partida na tela da televisão, acompanhada da mensagem: "Atuação muito boa de toda a equipe mais uma vez. Vamos!".

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As três vitórias consecutivas, nas quais a equipe somou nove pontos de nove possíveis, deram um forte impulso ao otimismo em torno do novo projeto. Depois disso, porém, o time sofreu três derrotas seguidas no campeonato, para Albacete, Granada e Las Palmas, o que confirmou a dificuldade de manter os bons resultados nessa competição.

Apoio a Calleja e a volta por cima contra o Sabadell

A sequência de derrotas não abalou a confiança dos donos na comissão técnica, segundo revelou Calleja, que confirmou manter contato diário com os proprietários do clube e se sentir apoiado, ressaltando que a avaliação do projeto não depende apenas dos resultados imediatos.

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O Eldense voltou a vencer no domingo, ao derrotar o Sabadell por 2 a 0 no estádio Nuevo Pepico Amat, com gols de Carmona e Clemente, encerrando a série de três derrotas.

A equipe também conseguiu não sofrer gols pela primeira vez em oito rodadas, conquistando uma vitória importante que devolve a tranquilidade ao elenco.

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Assim, o Eldense, que disputa a mesma competição que o Castellón, se apresenta com uma imagem completamente diferente, após alcançar uma projeção internacional sem precedentes graças a um dono que comemora suas vitórias à distância, enquanto o projeto ainda precisa provar que é capaz de alcançar estabilidade e sucesso dentro de campo.