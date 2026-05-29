Programação televisiva do Senegal na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 do Senegal

Para assistir às transmissões locais da campanha do Senegal na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor senegalês e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do Senegal serão transmitidos pela emissora nacional aberta RTS.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Senegal?

No Senegal, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 pertencem à emissora pública nacional, a Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), juntamente com redes regionais da África Subsaariana.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

RTS: Como emissora pública nacional, a RTS transmitirá os principais jogos do torneio ao vivo e totalmente de graça em seus canais terrestres e via satélite. Você pode acompanhar todos os jogos altamente esperados do Grupo I dos Leões de Teranga contra França, Noruega e Iraque, bem como a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Streaming digital e regional

RTS Digital e New World TV: Para acesso digital completo, os telespectadores dentro do país podem assistir online às seleções de jogos abertos da RTS. A cobertura completa de todas as 104 partidas do torneio, juntamente com comentários multilíngues e análises aprofundadas em estúdio, está disponível por meio de detentores de direitos de TV paga regionais, como a New World TV, e suas plataformas de streaming autorizadas.







