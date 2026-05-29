Programação televisiva da Tunísia para a Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Tunísia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Tunísia na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor da Tunísia ou do Catar e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Tunísia serão transmitidos nos canais abertos da beIN SPORTS ou da TOD, enquanto a cobertura regional premium completa será feita pela rede beIN SPORTS MAX.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Tunísia?

Na Tunísia, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são detidos exclusivamente pela rede regional de esportes beIN SPORTS.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

beIN SPORTS NEWS: Como canal aberto e não criptografado da rede, ele oferecerá atualizações abertas via antena e satélite, notícias contínuas sobre o torneio e reações ao vivo dos campos de treinamento das seleções. Partidas de destaque, incluindo a final da Copa do Mundo e as cerimônias de abertura, também poderão ser assistidas sem assinatura.

📱 Streaming digital e premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Para acesso digital completo, o ecossistema premium da emissora serve como principal plataforma para o torneio na Tunísia, transmitindo todas as 104 partidas ao vivo. Acesso exclusivo e completo ao calendário total do torneio — incluindo os jogos altamente competitivos do Grupo F das Águias de Cartago contra Suécia, Japão e Holanda — está disponível pelo aplicativo beIN SPORTS CONNECT, pelo serviço de streaming TOD e pelos canais dedicados de TV via satélite MAX.







