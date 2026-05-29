Programação televisiva da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Espanha na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor espanhol e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Espanha serão transmitidos pela emissora nacional aberta RTVE (pelo canal La 1 ou pelo aplicativo RTVE Play).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Espanha?

Na Espanha, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a emissora de serviço público, Radio Televisión Española (RTVE), e a rede premium de streaming esportivo DAZN (em parceria com o GRUP MEDIAPRO).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

RTVE (La 1 e Teledeporte): Como emissora pública nacional, a RTVE oferecerá cobertura aberta dos principais jogos durante toda a competição. Você pode assistir a um jogo de destaque por dia totalmente de graça — incluindo todos os jogos daLa Roja, a partida de abertura, os principais jogos das oitavas de final, as semifinais e a final da Copa do Mundo — sem precisar de uma assinatura paga, através da televisão digital terrestre (TDT) padrão.

📱 Streaming digital e premium

DAZN e Movistar Plus+: Para acesso completo, a DAZN é a principal plataforma de TV paga do torneio na Espanha, transmitindo todas as 104 partidas ao vivo e sob demanda. Acesso exclusivo e completo ao calendário do torneio, cobertura com múltiplas transmissões e programação dedicada 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão disponíveis pelo aplicativoDAZN ou pelos canais temporários DAZN Mundial na Movistar Plus+. A transmissão digital gratuita dos jogos abertos ao público também pode ser acessada pelo RTVE Play.



