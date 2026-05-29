Programação televisiva da Escócia na Copa do Mundo da FIFA 2026: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Escócia na Copa do Mundo da FIFA 2026

Para assistir às transmissões locais da campanha da Escócia na Copa do Mundo do exterior, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor no Reino Unido e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos da Escócia serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto BBC (via BBC iPlayer) e STV (via STV Player).

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV na Escócia?

Na Escócia, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos inteiramente entre as principais emissoras de serviço público do Reino Unido, a BBC e a ITV (com a STV detendo a licença de transmissão terrestre local para a Escócia).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

BBC Scotland e STV: Como emissoras nacionais de sinal aberto, essas redes dividirão a programação do torneio para oferecer cobertura completa na televisão aberta. Você pode assistir aos principais jogos do torneio, incluindo todas as partidas altamente esperadas da Escócia no Grupo C contra Brasil, Marrocos e Haiti, bem como a final da Copa do Mundo, totalmente de graça, sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Streaming digital e gratuito

BBC iPlayer e STV Player: Para acesso digital completo, ambas as emissoras transmitirão online suas respectivas metades da programação do torneio. Os telespectadores no país podem assistir a todas as transmissões ao vivo dos jogos, conferir os melhores momentos sob demanda e ver análises de especialistas em estúdio em dispositivos móveis, tablets ou smart TVs de forma totalmente gratuita usando os aplicativos BBC iPlayer e STV Player.







