Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Panamá: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Panamá

Para assistir às transmissões locais da campanha do Panamá na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor panamenho e assistir aos jogos ao vivo. Os jogos do Panamá serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto RPC TV e TVN Canal 2 (ou por meio de seus aplicativos de streaming Medcom GO e TVN Pass), com cobertura premium disponível na Tigo Sports.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Panamá?

No Panamá, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais redes de TV aberta (Medcom e TVN Media) e as redes de TV a cabo premium.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

RPC TV (Canal 4) e TVN Canal 2: Como emissoras nacionais de sinal aberto, esses canais compartilharão a cobertura terrestre de partidas selecionadas. Você pode acompanhar os principais jogos do torneio, incluindo a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga.

📱 Streaming digital e premium

Tigo Sports: Para uma cobertura completa, o Tigo Sports é o principal canal do torneio no Panamá, transmitindo todas as 104 partidas da programação. Embora os jogos básicos estejam disponíveis na TV aberta, o acesso exclusivo e completo a todas as partidas da fase de grupos — incluindo os jogos do Grupo L do Panamá — está disponível pelo aplicativoTigo Sports e pelo serviço de TV a cabo. Os torcedores também podem assistir a uma seleção de jogos de transmissão aberta pelos aplicativos Medcom GO e TVN Pass.







