Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México

Para assistir às transmissões locais da campanha do México na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor mexicano e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do México serão transmitidos pelas emissoras nacionais de sinal aberto Televisa (pelo Canal 5 ou Las Estrellas) e TV Azteca (pelo Azteca 7), ou transmitidos localmente pelo ViX, TUDN En Vivo e Azteca Deportes En Vivo.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no México?

No México, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos entre as principais emissoras nacionais de TV aberta (TelevisaUnivision e TV Azteca) e as operadoras de TV por assinatura.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

TelevisaUnivision e TV Azteca: Como emissoras nacionais de sinal aberto, essas redes dividirão a cobertura terrestre de partidas selecionadas ao longo do torneio. Você pode acompanhar os jogos mais importantes, incluindo todas as partidas do El Tri e a final da Copa do Mundo, sem precisar de uma assinatura paga, usando sua antena digital padrão em canais como Canal 5, Las Estrellas e Azteca 7.

📱 Streaming digital e premium

ViX: Para acesso completo, a plataforma de streaming da TelevisaUnivision é o principal canal do torneio no México, transmitindo ao vivo todas as 104 partidas do calendário. O acesso exclusivo e completo ao calendário do torneio, à cobertura multiplataforma e às análises aprofundadas em estúdio da TUDN está disponível através do ViX, enquanto transmissões digitais gratuitas para as partidas transmitidas em aberto podem ser acessadas via TUDN En Vivo eAzteca Deportes En Vivo.







