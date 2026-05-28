Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Marrocos: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 do Marrocos

Para assistir às transmissões locais da campanha de Marrocos na Copa do Mundo de fora do país, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor marroquino e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos de Marrocos serão transmitidos pela emissora nacional aberta SNRT, enquanto a cobertura premium completa em toda a região estará disponível pela beIN Sports.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV em Marrocos?

No Marrocos, os direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são compartilhados entre a gigante regional de TV por assinatura beIN Sports e a emissora pública nacional, a Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision (SNRT).

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

SNRT (Arryadia / Al Aoula): Como emissora pública nacional, a SNRT transmitirá os jogos da seleção marroquina ao vivo e gratuitamente em seus canais terrestres. Você pode acompanhar os jogos da fase de grupos dos Leões do Atlas contra Brasil, Escócia e Haiti sem precisar de uma assinatura paga.

beIN SPORTS News: Oferecerá cobertura via satélite aberta e sem criptografia, com notícias contínuas, atualizações dos jogos e reações ao vivo do torneio.

📱 Streaming digital e premium

beIN SPORTS MAX: Para uma cobertura digital e via satélite premium e abrangente, a beIN Sports é a detentora exclusiva dos direitos regionais para todas as 104 partidas do torneio na região MENA. Você pode acessar suas extensas transmissões ao vivo das partidas, comentários multilíngues e análises em estúdio usando o aplicativo beIN SPORTS CONNECT.

TOD: O popular serviço de streaming digital também oferecerá cobertura ao vivo e opções de transmissão dos jogos para os torcedores da Copa do Mundo no Marrocos.