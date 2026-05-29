Programação televisiva da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Catar: transmissões ao vivo, canais, calendário completo, datas e horários dos jogos

Transmissões televisivas da Copa do Mundo da FIFA 2026 no Catar

Para assistir às transmissões locais da campanha do Catar na Copa do Mundo a partir do exterior, você pode usar uma Rede Privada Virtual (VPN). Basta usar sua VPN para se conectar a um servidor do Catar e assistir aos jogos ao vivo. Todos os jogos do Catar serão transmitidos nos canais abertos da beIN SPORTS ou da Alkass Sports Channels.

Quem vai transmitir a Copa do Mundo da FIFA 2026 pela TV no Catar?

No Catar, os direitos oficiais de transmissão da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 são detidos exclusivamente pela rede regional de esportes beIN SPORTS.

Veja exatamente como você pode acompanhar a ação:

📺 Televisão aberta

beIN SPORTS NEWS: Como canal aberto e não criptografado da rede, ele oferecerá atualizações abertas via antena e satélite, notícias contínuas sobre o torneio e reações ao vivo dos campos de treinamento das seleções. Partidas de destaque, incluindo a final da Copa do Mundo e as cerimônias de abertura, também poderão ser assistidas sem assinatura.

📱 Streaming digital e premium

beIN SPORTS MAX & CONNECT: Para acesso digital completo, o ecossistema premium da emissora serve como a principal plataforma do torneio dentro do Catar, transmitindo todas as 104 partidas ao vivo. Acesso exclusivo e completo ao calendário total do torneio — incluindo os jogos da fase de grupos da Al-Annabi contra Suíça, Canadá e Bósnia-Herzegovina — está disponível pelo aplicativo beIN SPORTS CONNECT, pelo serviço de streaming TOD e pelos canais dedicados de TV via satélite MAX.



