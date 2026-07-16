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rooney(C)Getty Images

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"Procurando encrenca"... Rooney coloca Tuchel no banco dos réus após a virada da Argentina

Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
W. Rooney
T. Tuchel
England
Argentina
EUA
Alemanha

"Deixamos que eles nos pressionassem"

Wayne Rooney, ex-jogador do Manchester United, criticou duramente o alemão Thomas Tuchel, técnico da Inglaterra, após a derrota por 2 a 1 para a Argentina, ontem, quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

Rooney afirmou que Thomas Tuchel estava “procurando problemas” com suas alterações defensivas.

A seleção dos Três Leões estava à frente da Argentina até os 85 minutos, mas desmoronou no final da partida e perdeu por 2 a 1.

Anthony Gordon conseguiu abrir o placar aos 55 minutos, e, a partir daí, o técnico Tuchel buscou fechar a defesa contra o adversário.

O técnico da Inglaterra colocou Ezri Konsa no lugar de Gordon aos 72 minutos e, logo em seguida, escalou Dan Burn e Nico O’Reilly no lugar de Reece James e Declan Rice, que estavam lesionados.

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Sobre as substituições de Tuchel, Rooney disse, em declarações publicadas pelo jornal “The Sun”: “Nós nos colocamos em uma situação muito boa e não sabíamos o que fazer”.

E continuou: “Recuamos e deixamos que eles nos pressionassem. Eles nos colocaram sob pressão e a equipe desmoronou. Assim que marcaram o primeiro gol, era inevitável que marcassem o segundo”.

E completou: “Quando você está na frente no placar, precisa manter a vantagem. Estávamos ganhando por um gol, depois recuamos, fizemos substituições e passamos a jogar com cinco ou seis defensores. Se você permite que Messi e a Argentina ataquem, acaba criando problemas para si mesmo”.

Enzo Fernández marcou um gol espetacular de longa distância aos 85 minutos, enquanto Lautaro Martínez fechou o placar com uma cabeçada aos 92 minutos.

Tuchel colocou Ivan Toney e Marcus Rashford em campo aos 96 minutos, mas o estrago já estava feito.

Rooney acrescentou: “Esses torcedores gastaram muito dinheiro para estar aqui. Eu esperava mais neste jogo. A Argentina é campeã do mundo. Sabíamos que isso faria a diferença”.

E continuou: “As substituições que fizemos não adiantaram nada. Estamos muito frustrados. Às vezes, é preciso um pouco de sorte para vencer esses torneios”.

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