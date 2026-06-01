"Problemas para a França rumo à Copa do Mundo? Peça-chave pode ficar fora por algumas semanas"

De acordo com o Foot Mercato, William Saliba sofreu uma lesão. O zagueiro do Arsenal pode ficar afastado dos gramados por algumas semanas, o que coloca em risco sua participação na Copa do Mundo.

Os problemas começaram durante a final da Liga dos Campeões no último sábado, na qual o Arsenal foi derrotado pelo Paris Saint-Germain nos pênaltis. Saliba já não estava 100% em forma, mas, mesmo assim, permaneceu em campo durante toda a partida, incluindo a prorrogação. Com isso, ele pode ter agravado a lesão, segundo o site.

Ainda não está claro exatamente de que lesão se trata. No entanto, a situação em torno do zagueiro de 24 anos causa preocupação na FFF, a Federação Francesa de Futebol.

E não é sem motivo. O jogador, com 31 convocações para a seleção, tornou-se indispensável na equipe de Didier Deschamps nos últimos anos. Durante a última Copa do Mundo, ele ainda era reserva, mas, desde então, tem sido quase sempre titular.

A questão, portanto, é quem será seu possível substituto e quem poderá se posicionar ao lado de Dayot Upamecano. Maxence Lacroix, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández e Jules Koundé podem ocupar essa posição.

A França está no Grupo I, com Senegal, Noruega e Iraque como adversários. A primeira partida da fase de grupos está marcada para 16 de junho contra o Senegal. Ainda não se sabe se Deschamps poderá contar com Saliba nessa ocasião.