O Barcelona, presidido por Joan Laporta, decidiu suspender por ora o projeto de construção de uma residência para os jogadores do time principal — um dos projetos planejados no complexo "Ciutat Esportiva Joan Gamper".

De acordo com o podcast "Barça Reservat", citado pelo jornal "Sport", o clube catalão optou por adiar temporariamente os planos de construção do hotel da equipe, situado ao lado do campo "Tito Vilanova", concentrando-se, em vez disso, na construção da nova academia (o ginásio). A medida vem em resposta a outro pedido do técnico Hansi Flick.

Essa instalação residencial foi originalmente concebida para ser um espaço exclusivo dos jogadores do time principal, com o objetivo de facilitar as concentrações da equipe antes das partidas e oferecer um local de descanso após os jogos e as sessões de treino.

Desde que assumiu o comando, o técnico Flick retomou o sistema de concentração da equipe antes de partidas específicas — incluindo os jogos disputados em casa —, lembrando que o clube já havia aprovado anteriormente esse projeto.

Ainda assim, as obras na nova instalação foram suspensas no momento devido às prioridades de construção atuais e, segundo relatos do "Barça Reservat", o investimento necessário para a construção desse complexo residencial é estimado em cerca de 12 a 14 milhões de euros, valor muito superior ao orçamento inicial de 6 milhões de euros. A decisão não significa o cancelamento definitivo do projeto, mas sim o seu adiamento para uma data posterior.

Segundo o jornal catalão, a prioridade imediata no momento é a construção da nova academia ao lado do estádio "Camp Tito Vilanova".

Esse projeto vem em resposta ao pedido de Flick de ampliar o espaço destinado aos treinos físicos do time principal, já que a academia atual — localizada em um dos edifícios do complexo "Ciutat Esportiva" (a Cidade Esportiva) — tornou-se extremamente apertada e não atende às necessidades de uma equipe que dedica cada vez mais tempo e recursos ao treino físico, aos processos de recuperação e à preparação individual dos jogadores.

A nova instalação está sendo erguida imediatamente ao lado do campo e contará com grandes paredes de vidro que proporcionam uma visão clara do campo de treinos. As obras estão perto de ser concluídas, e essa academia permitirá à equipe combinar os treinos de campo com exercícios específicos para aprimorar a força, a flexibilidade e a velocidade, além de programas de recuperação física.



