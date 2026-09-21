Se Xavi de fato começou na segunda-feira seu trabalho como técnico da seleção holandesa, Mark van Bommel também já realizou seu primeiro treino à frente da seleção belga. A imprensa belga viu um ambiente descontraído, com apenas um pequeno grupo que realmente foi a campo para a atividade.

Isso teve tudo a ver com os muitos internacionais belgas que ainda disputaram uma partida inteira por seus clubes neste fim de semana. Por isso, além dos quatro goleiros, apenas Romelu Lukaku, Mika Godts, Zeno Debast, Malick Fofana, Romeo Lavia, Dodi Lukebakio e Diego Moreira estavam no campo de treino. Muitos atacantes, portanto, e Van Bommel optou principalmente por trabalhos de finalização.

“Van Bommel deixou esse trabalho principalmente para seus assistentes”, observou o Het Nieuwsblad. “Com o ex-ponta Boudewijn Zenden à frente, que ficou responsável pela maior parte e claramente já tem uma boa relação com alguns atacantes. Mas os outros assistentes, Maarten Martens e Reinier Robbemond, também fizeram o seu papel.”

“E o próprio técnico? Ele observou tudo um pouco de longe. Observar, portanto, nunca é uma má ideia em um primeiro treino como esse. Embora Van Bommel de vez em quando também chamasse um jogador para conversar em particular. Romelu Lukaku, por exemplo, com quem o holandês falou por cerca de dois minutos em um ambiente sobretudo descontraído. Até com algumas brincadeiras.”

Assim, para Mika Godts também foi um treino para se mostrar imediatamente ao novo técnico, depois de não ter feito parte da convocação da Bélgica para a Copa do Mundo no último verão. O ponta esquerda do Paris Saint-Germain, que o contratou junto ao Ajax neste verão, porém, ainda não causou uma impressão inesquecível.

“Houve risos quando Mika Godts, em dois minutos, primeiro acertou em cheio o assistente Robbemond e depois chutou um bastão ao meio. A mira dele ainda não está totalmente calibrada”, escreveu o Het Nieuwsblad, que já havia destacado anteriormente que talvez haja minutos em campo no horizonte para Godts, porque Leandro Trossard ainda treina separadamente e Jérémy Doku está até mesmo totalmente ausente.

Na próxima sexta-feira, Van Bommel inicia a Nations League com a Bélgica, em um jogo fora de casa contra a Itália. Depois, a equipe ainda enfrenta França, Turquia e novamente a França.