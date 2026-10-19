Primeiro teste antes do clássico: Barcelona rompe o "cerco da neblina" e voa para Paris

O nevoeiro denso atrasou a viagem da delegação do Barcelona à capital francesa, Paris, em preparação para o confronto com o Paris Saint-Germain, na noite de terça-feira, pela Liga dos Campeões da Europa, depois que a decolagem do avião no horário previsto na manhã de segunda-feira se tornou impossível devido à baixa visibilidade no aeroporto de El Prat.

Estava previsto que o avião da equipe catalã decolasse às dez e meia da manhã, mas o nevoeiro denso que cobriu a pista do aeroporto impediu a saída no horário determinado, o que obrigou a delegação a esperar até obter a autorização de decolagem.

O voo atrasou mais de uma hora, antes de o avião ser autorizado a decolar às 11h50 da manhã, com previsão de chegada aos arredores de Paris por volta das duas da tarde no horário local.

Esse atraso afetou o programa de preparação do Barcelona para o aguardado confronto diante do Paris Saint-Germain, pois reduziu o tempo disponível para a equipe executar as providências planejadas após a chegada à França, ainda que o atraso não tenha ultrapassado algumas horas.

O Barcelona se prepara para disputar um confronto forte diante da equipe parisiense na Liga dos Campeões da Europa, em uma partida que desperta grande interesse, com os dois times buscando alcançar um resultado positivo na competição continental.