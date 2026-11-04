Primeiro tempo forte basta ao Arsenal, que segue PSG e Real Madrid de perto

Três dias depois de vencer o Liverpool por 1 a 0, o Arsenal também ganhou na Liga dos Campeões. O Slavia Praga (2 a 1) não foi páreo para a equipe comandada por Mikel Arteta nesta quarta-feira. O Arsenal agora ocupa a terceira posição, com dez pontos em quatro jogos.
O líder da Premier League começou bem em Praga. Viktor Gyökeres lançou Noni Madueke, e o ponta finalizou com precisão para abrir o placar. Mais tarde, Gyökeres parou no goleiro Nazar Domchak, e Mikel Merino cabeceou por cima do gol, por pouco. Eberechi Eze teve uma bola tirada em cima da linha. O Arsenal dominou claramente o primeiro tempo.
O Arsenal ampliou a vantagem em Praga na reta final da primeira etapa. Merino encontrou Gyökeres na área, e o atacante sueco marcou com uma finalização que bateu na trave antes de entrar. A tarefa dos donos da casa ficou, de repente, muito mais difícil. Enquanto isso, o Arsenal tinha uma noite tranquila na competição europeia.
O Slavia voltou do vestiário disposto a reagir e lamentou quando David Raya defendeu um chute forte de Oskar Kubiak. O Arsenal não se abalou com a pressão da equipe tcheca e buscava aproveitar os espaços nas costas da defesa do Slavia.
Arteta decidiu fazer algumas substituições após uma hora de jogo, de olho na visita do Hull City no sábado. Cristhian Mosquera e Christos Tzolis entraram nos lugares de Ezri Konsa e Eze. Enquanto isso, o tempo passava contra o Slavia, que lutou bravamente, mas não conseguiu marcar o gol que reduziria a diferença.
O Slavia pediu pênalti quando Wiktor Nowak caiu na área. A arbitragem consultou o VAR, mas não marcou a penalidade, para a revolta da torcida da casa.
O Arsenal sustentou a vantagem sem grandes dificuldades na reta final, embora Nowak ainda tenha descontado para 2 a 1, e chegou aos dez pontos na Liga dos Campeões, pouco atrás de Paris Saint-Germain e Real Madrid. Daqui a três semanas, o Borussia Dortmund visitará Londres.