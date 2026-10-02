Primeiro passo: novo comunicado do Manchester City sobre seu caso histórico

O Manchester City anunciou que apresentou um recurso contra a decisão da comissão independente que o condenou por cometer infrações às regras financeiras da Premier League, no primeiro passo oficial do clube para defender-se.

A Premier League emitiu um comunicado oficial no qual confirmou que a comissão independente considerou o Manchester City culpado em todas as acusações relacionadas à violação grave de suas regras financeiras ao longo de 9 temporadas, além de condená-lo na maioria das acusações relacionadas à falta de cooperação com a investigação.

O Manchester City tinha prazo até o fim desta sexta-feira para apresentar o recurso, antes de o clube confirmar oficialmente a adoção da medida.

O Manchester City afirmou em comunicado oficial divulgado no início desta tarde: "O Manchester City confirma que, às 19h de quinta-feira, 1º de outubro de 2026, apresentou seu recurso completo contra a decisão da comissão da Premier League, no que diz respeito aos procedimentos disciplinares da liga".

E acrescentou: "A posição firme do clube é que a decisão contém, em diversos aspectos, erros fundamentais e evidentes de direito, de princípios e de fatos, e que se trata de uma decisão incorreta".

E prosseguiu: "O clube é inocente das acusações que lhe foram feitas pela Premier League, e há um conjunto abrangente de provas conclusivas que sustentam todas as nossas posições relativas a este caso. Continuaremos respeitando o devido processo legal, e estamos obrigados a limitar ainda mais o que podemos dizer até a conclusão de todos os procedimentos".

A medida do recurso por parte do Manchester City não vem como grande surpresa, diante da insistência do clube, desde que as acusações lhe foram feitas há 3 anos, em sua inocência de todas as infrações alegadas, que remontam ao período entre os anos de 2009 e 2018.

Segundo a Premier League, a comissão concluiu que o Manchester City "inflou" as receitas e reduziu os custos em mais de 900 milhões de libras esterlinas ao longo de 9 temporadas, com o objetivo de aparentar estar em conformidade com as regras financeiras.

A comissão também entendeu que o clube apresentou "contas incorretas e ocultou a verdadeira situação de suas condições financeiras".

Caso o recurso seja rejeitado, o Manchester City pode enfrentar punições extremamente severas, já que foram levantadas possibilidades que vão desde multas financeiras, proibição de contratações e dedução de pontos, além da possibilidade de ser destituído dos títulos conquistados durante o período abrangido pelas infrações alegadas, chegando a punição, em sua forma mais extrema, ao rebaixamento pelas divisões do futebol inglês.