Primeiro comunicado do clube Andorra após a morte de Jesús de Miguel

O FC Andorra fez questão de prestar suas condolências pela morte de Jesús de Miguel, atacante do Tenerife, que faleceu na manhã de terça-feira em decorrência das consequências da grave lesão que sofreu durante o confronto entre as duas equipes pela segunda divisão espanhola, no estádio Heliodoro Rodríguez López.

O clube andorrano publicou uma mensagem em suas contas oficiais nas redes sociais, na qual expressou seu profundo pesar pela partida do jogador, enviando seus sentimentos à sua família, aos seus companheiros e amigos, e a todos os integrantes do Tenerife.

A mensagem do FC Andorra dizia: "Com o coração partido e com profunda tristeza, gostaríamos de prestar nossas mais sinceras condolências à família de Jesús de Miguel, a todos os seus companheiros e amigos, e ao Tenerife".

O clube encerrou sua mensagem com palavras breves carregadas de tristeza e solidariedade: "Descanse em paz", em um gesto humano que refletiu a dimensão do choque deixado pela morte do atacante do Tenerife no meio futebolístico espanhol.