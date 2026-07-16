A FIFA se pronunciou, na noite desta quinta-feira, sobre o polêmico cartaz referente às Ilhas Malvinas/Falkland, exibido pelos jogadores da Argentina após a vitória sobre a Inglaterra (2 a 1) na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Federação Internacional de Futebol quebrou o silêncio, um dia após a exibição da faixa com os dizeres “As Ilhas Malvinas são argentinas”, durante as comemorações da vitória no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, nos Estados Unidos.

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Um porta-voz da FIFA, segundo a rede francesa “RMC”, afirmou: “Conforme previsto nos procedimentos habituais, a Comissão Disciplinar Independente da FIFA está atualmente analisando os relatórios da partida e levando em consideração as circunstâncias relevantes, antes de tomar uma decisão sobre quaisquer medidas adicionais, de acordo com o Código Disciplinar da FIFA”.

A Argentina será punida?

A faixa, empunhada por vários jogadores da seleção argentina após o apito final, antes de ser colocada por Giovanni Lo Celso no chão do campo, parece violar os regulamentos da FIFA, que proíbem qualquer manifestação política dentro dos estádios durante os torneios organizados pela Federação Internacional.

A FIFA não definiu um cronograma para anunciar sua decisão sobre uma possível punição, mas costuma, em casos como esse, aguardar o término do torneio antes de emitir quaisquer decisões disciplinares.

Em 2014, a FIFA havia aplicado uma multa de 20 mil euros à Federação Argentina devido a uma mensagem semelhante durante uma partida amistosa contra a Eslovênia.

A punição desta vez pode ser mais severa, já que o incidente ocorreu durante as disputas da Copa do Mundo e porque as imagens se espalharam amplamente pelo mundo.

As Ilhas Malvinas (Falkland) são um pequeno arquipélago no sul do Oceano Atlântico, cuja soberania é reivindicada pela Argentina desde que a Grã-Bretanha assumiu o controle das ilhas em 1833.

Em 1982, eclodiu uma guerra que durou dois meses — e terminou com a vitória da Grã-Bretanha — depois que o Conselho Militar argentino enviou suas forças ao arquipélago; os confrontos resultaram na morte de 649 soldados argentinos e 258 soldados britânicos.