O alemão Karim Adeyemi, reforço recente do Barcelona, garantiu que o principal motivo para ter aceitado a proposta dos blaugrana foi o seu compatriota Hansi Flick, treinador do Barça.

O Barcelona anunciou oficialmente, esta quinta-feira, a contratação do alemão Karim Adeyemi, com um contrato válido até 2031, proveniente do Borussia Dortmund.

Adeyemi surgiu numa conferência de imprensa perante os órgãos de comunicação social para a sua apresentação e disse, nas suas primeiras palavras: «O Flick foi a principal razão. Ele disse-me aquilo de que o clube precisa, e vim para aqui para o demonstrar.»

Prosseguiu, de acordo com o que noticiou o jornal «Mundo Deportivo»: «Tivemos uma longa conversa, mas não lhe perguntei qual seria a minha posição. Perguntou-me se estava preparado e respondi-lhe que sim, e disse que iria dar o meu máximo.»

E concluiu: «Para mim, é um grande passo. É um clube completamente diferente de qualquer outro no mundo.»

Com isto, Adeyemi voltará a ter a oportunidade de se reencontrar com o treinador do Barça, Hansi Flick, que lhe deu a oportunidade de se estrear pela seleção alemã, quando comandava a Mannschaft.