O italiano Simone Inzaghi, treinador do Al Hilal, definiu o jogador que vai suprir a ausência do craque sérvio Sergej Milinkovic-Savic na partida do clássico contra o Al Ittihad.

O Al Hilal recebe seu rival Al Ittihad neste sábado, no estádio Kingdom Arena, na capital saudita, Riad, pela oitava rodada da Liga Roshn.

A partida contará com a ausência de Savic devido à lesão que ele sofreu durante a participação com a seleção da Sérvia na última data Fifa, além do capitão Salem Al Dawsari.

O jornal saudita "Al Riyadiyah" afirmou que Inzaghi definiu que vai colocar o francês Simon Boabre no meio-campo como titular, para suprir a ausência de Savic.

Próximas partidas HIL Campeonato Saudita 14:00 ITT

O jornal esclareceu que o treinador italiano quer contar com um jogador que domine as funções ofensivas no meio-campo, o que o levou a pensar em Boabre como a solução ideal para suprir o meio-campista sérvio.

A escolha do jovem jogador francês parece estranha, especialmente porque ele ficou de fora da lista do Al Hilal nas sete últimas partidas que o time disputou na Liga Roshn saudita, desde o início da atual temporada.

Boabre jogou apenas uma única partida com o "Zaeem" nesta temporada, aquela em que o time venceu o Al Gharafa, do Catar, pelo placar de 2 a 1, em setembro passado, pela Liga dos Campeões da Ásia Elite, e deixou o campo aos 66 minutos.

De modo geral, o jogador de 20 anos participou de apenas 12 partidas com o Al Hilal, desde que chegou ao clube em janeiro passado, tendo atuado como titular em somente 4 delas e em outras 8 partidas como reserva, sem marcar nem dar nenhuma assistência.