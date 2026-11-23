Compartilhar Siga GOAL no Google

Publicidade

As Ações Progressivas são o primeiro Prime Insight desenvolvido pelo Prime Video especificamente para a UEFA Champions League, criado para identificar passes e conduções de bola que fazem um time avançar em campo

O recurso estreia na transmissão alternativa Prime Vision em 25 de novembro, na partida entre Paris Saint-Germain e Roma

O Prime Video apresenta as “Ações Progressivas”, uma inovação na cobertura da UEFA Champions League que destaca passes e conduções de bola que fazem um time avançar em campo, criando jogadas promissoras e valorizando a contribuição de jogadores que muitas vezes recebem menos reconhecimento, mas tornam essas jogadas possíveis. Desenvolvidas pela equipe de produtores, engenheiros, especialistas em IA e analistas do Prime Video, as “Ações Progressivas” são o primeiro Prime Insight criado especificamente para a UEFA Champions League e ampliam a crescente gama de recursos do Prime Vision. A transmissão alternativa funciona como laboratório e incubadora: é ali que surgem novidades que, muitas vezes, chegam depois à transmissão principal.

As “Ações Progressivas” se baseiam em modelos próprios alimentados por IA, que identificam uma Ação Progressiva de acordo com a distância percorrida pela bola em cada zona do campo, aproximando um time do gol e, assim, de uma chance de marcar. O limite necessário para acionar o indicador gráfico das “Ações Progressivas” diminui à medida que a bola se aproxima do gol adversário, onde as defesas são mais compactas e é mais difícil encontrar espaço. Trata-se de uma métrica que reflete os dados usados nos bastidores pelos principais clubes europeus, mas que, historicamente, tem sido difícil de mostrar durante uma transmissão ao vivo. Quando um jogador realiza uma “Ação Progressiva”, um gráfico sobre o campo mostra onde a jogada começou e terminou, o jogador envolvido e a distância percorrida pela bola. Assim, os torcedores podem ler o jogo como uma comissão técnica, em tempo real, com um indicador claro do terreno ganho em direção ao gol.

Publicidade Publicidade

“O Prime Vision é o espaço onde desenvolvemos novos recursos que destacam as métricas, as jogadas e os jogadores que fazem a diferença em uma partida, mas que nem sempre são captados pelas estatísticas tradicionais ou pelas técnicas de transmissão”, afirmou Andrew Hornett, diretor de produção de esportes ao vivo para a Europa do Prime Video. “Todo time tem jogadores cuja influência vai muito além da súmula: aqueles que fazem o trabalho crucial na construção das jogadas, levando a bola adiante dois ou três passes antes de uma assistência. As ‘Ações Progressivas’ foram pensadas para captar justamente esse impacto, medindo e exibindo essas jogadas durante uma transmissão ao vivo. Os torcedores poderão vê-las em tempo real, no momento em que acontecem, mas também reuniremos os dados ao longo da partida para mostrar quais jogadores tiveram o maior impacto no jogo.”

Tópicos relacionados

Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui Sinal Aberto SBT ✅ Transmite um jogo ao vivo por rodada nas tardes de terça-feira ✅ Exibição garantida e gratuita da grande final do campeonato ✅ Disponível via antena comum de TV e pelo streaming grátis (+SBT) Preço mensal a partir de Gratuito Assista aqui Tradição Linear TNT Sports ✅ Exibe os principais confrontos de cada rodada na TV fechada ✅ Estabilidade de sinal em alta definição sem travamentos de rede ✅ Equipe consagrada com pré e pós-jogo aprofundados no estúdio Preço mensal a partir de Variável Assista aqui

O recurso estreará na Itália na noite de 25 de novembro, na partida entre Paris Saint-Germain e Roma, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League. Os torcedores podem acessar o Prime Vision, com recursos como as “Ações Progressivas”, pelo controle remoto, na página de detalhes da partida ou no menu durante o jogo, em qualquer partida da UCL transmitida ao vivo pelo Prime Video.

As “Ações Progressivas” são o primeiro Prime Insight criado do zero especificamente para a cobertura da UEFA Champions League pelo Prime Video. Elas se juntam ao mapa tático, ao momentum, às estatísticas avançadas, às opções de passe e à identificação dos jogadores na crescente gama de recursos do Prime Vision, criados para aproximar os torcedores do jogo. Todos estão disponíveis na transmissão alternativa durante cada partida da UCL exibida ao vivo pelo Prime Video. Os Prime Insights foram desenvolvidos inicialmente para a cobertura do Thursday Night Football, pacote semanal da NFL exclusivo do Prime Video nos Estados Unidos. Lá, recursos baseados em IA, como os premiados Defensive Alerts, tornaram-se uma marca da cobertura, passando semanalmente da transmissão alternativa para a principal.

Publicidade

Prime Video Sport

O Prime Video oferece uma ampla variedade de esportes ao vivo, incluindo NBA, WNBA e Skins Game em todo o mundo; Thursday Night Football, Masters Tournament, NASCAR, New York Yankees, o time masculino de basquete da Duke University, Seattle Storm e alguns times locais de hóquei no gelo nos Estados Unidos, além de ONE Championship e NWSL tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O Prime Video também oferece NHL on Prime e PWHL no Canadá; UEFA Champions League na Itália, Alemanha, Reino Unido e Irlanda; Roland-Garros na França; Wimbledon na Alemanha e Áustria; Premier League na Suécia, Dinamarca e Países Baixos; ICC Cricket na Austrália; Copa do Brasil e Série A no Brasil; MLB e boxe ao vivo no Japão; Chivas e a seleção mexicana de futebol (Mexican National Football Team) no México. Embora a disponibilidade varie conforme o mercado, os espectadores também podem assinar serviços de streaming como Paramount+, FOX One, Peacock Premium Plus, Apple TV, NBA League Pass, algumas redes esportivas regionais locais, Premiere (Brasil), TSN (Canadá), Sportsnet (Canadá) e DSports (Argentina).