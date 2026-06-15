Previsão do jogo Canadá x Catar na Copa do Mundo da FIFA 2026: tudo o que você precisa saber

Copa do Mundo - B BC Place Vancouver

O jogo entre Canadá e Catar terá início no dia 18 de junho de 2026, às 18h (horário da costa leste dos EUA) e às 22h (GMT).

Canadá x Catar: Contexto da partida

O Canadá, co-anfitrião e 30º colocado no ranking mundial da FIFA, estreou com um empate em 1 a 1 contra a Bósnia. Já o Catar conquistou um empate dramático em 1 a 1 contra a Suíça, com um gol de empate aos 94 minutos. O Grupo B pode vir a ser um dos mais disputados da Copa do Mundo.

Getty Images

Quem são o técnico e os principais jogadores do Canadá?

O técnico do Canadá, Jesse Marsch, ex-Leeds United, contará fortemente com a qualidade e a experiência do lateral-esquerdo do Bayern de Munique, Alphonso Davies, que retornou recentemente de uma longa recuperação de lesão na emocionante semifinal da Liga dos Campeões contra o PSG em maio. Além disso, fique de olho no meio-campista do Sassuolo, Ismael Kone, e no atacante da Juventus, Jonathan David.

A Seleção Masculina do Canadá se classificou para a Copa do Mundo da FIFA três vezes em sua história, nomeadamente em 1986, 2022 e agora em 2026. Davies marcou o primeiro gol da seleção na Copa do Mundo em uma partida contra a Croácia em 2022. Agora com 52 anos, o técnico Marsch pode se orgulhar de uma carreira de jogador brilhante, tendo atuado por 14 temporadas na MLS dos Estados Unidos nas décadas de 90 e 2000. Ele também disputou duas partidas pela Seleção Masculina dos EUA.

Getty Images

Quem são os principais jogadores do Catar e quem é o técnico?

O meia do Al Sadd, Akram Afif, é o nome de maior destaque na seleção do Catar. Ele usará seu talento e criatividade para criar oportunidades para o maior artilheiro de todos os tempos da seleção nacional. O artilheiro do Al Duhail já marcou gols na Copa da Ásia, na Copa América e na Gold Cup e espera causar estragos na equipe de Julen Lopetegui.

Após a classificação para a Copa do Mundo, o Catar contratou o experiente técnico espanhol Julen Lopetegui para comandar a equipe no torneio. O ex-técnico da Espanha, do Sevilla e do Real Madrid herdou um elenco ansioso para apagar as lembranças de sua difícil campanha na Copa do Mundo de 2022, quando se tornou a primeira nação anfitriã a perder todas as três partidas da fase de grupos.

Getty Images

Elenco de 26 jogadores do Canadá

Goleiros: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Defensores: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marseille), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Split), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nice), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Alfie Jones (Middlesbrough).

Meio-campistas: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Atacantes: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Seleção de 26 jogadores do Catar

Goleiros: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd)

Defensores: Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa)

Meio-campistas: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Atacantes: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Notícias e escalações

O Canadá é comandado por Jesse Marsch, embora não haja informações confirmadas sobre lesões ou suspensões disponíveis no momento para esta partida. Nenhuma escalação provável foi confirmada até o momento. Atualizações serão adicionadas mais perto do início da partida.

O Catar é comandado pelo técnico Julen Lopetegui, sem dados confirmados sobre lesões ou suspensões até o momento da publicação. A escalação prevista ainda não foi divulgada. Mais notícias sobre as equipes serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Desempenho

Histórico de confrontos diretos

CAN Um QAT 1 0 Empate 0 Catar 0 - 2 Canadá 2 Gols feitos 0 Jogos com mais de 2.5 gols 0/1 Ambos os times marcam 0/1

O único confronto anterior entre essas duas seleções, segundo os dados disponíveis, ocorreu em um amistoso em 23 de setembro de 2022, quando o Canadá venceu por 2 a 0 fora de casa, no Catar. Esse resultado representa a única vitória registrada do Canadá no confronto direto contra seu adversário do Grupo B.

Classificação

No Grupo B, o Canadá ocupa atualmente a segunda posição e o Catar a terceira após a primeira rodada de jogos.