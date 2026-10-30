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Prévia do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate: tudo o que você precisa saber

Boca Juniors x River Plate
Boca Juniors
River Plate
Campeonato Argentino

Prévia completa de Boca Juniors x River Plate na mais recente edição do Superclásico. Confira as novidades das equipes, as táticas e muito mais.

Prévia do Superclássico entre Boca Juniors e River Plate

O Boca Juniors recebe o River Plate pela Liga Profesional no confronto mais emblemático do futebol argentino. A equipe de Rodolfo Arruabarrena enfrenta o time de Leonardo Ponzio em La Bombonera. A partida começa no domingo, 1º de novembro, às 15h (EST) e 19h (GMT).

Boca e River chegam embalados ao Superclássico

O Boca venceu três de seus últimos quatro jogos oficiais, incluindo uma vitória por 1 a 0 sobre o Independiente, e segue na liderança do Grupo A do Clausura. Também levou a melhor sobre o Vasco da Gama na Copa Sul-Americana, com uma vitória por 3 a 1. O River também vive boa fase: venceu quatro de seus últimos cinco jogos, incluindo uma goleada por 3 a 0 sobre o Belgrano. O atacante Miguel Merentiel, do Boca, marcou 10 gols nesta temporada, enquanto o atacante Angel Correa, do River, soma um gol e uma assistência em seus últimos dois jogos.

River Plate v Racing - Torneo Clausura 2026Getty Images

Histórico dos confrontos entre Boca e River

Os confrontos entre os clubes têm sido equilibrados nas últimas temporadas. Os cinco encontros mais recentes ocorreram em diferentes edições da Liga Profesional. O River venceu o duelo mais recente por 1 a 0, quando recebeu o Boca em abril de 2026, embora o Boca tenha conquistado uma vitória por 2 a 0 em casa no novembro anterior.

Expectativa de clima quente

O ex-meia do Boca e do Manchester United Ander Herrera descreveu uma vitória por 2 a 0 em casa sobre o River como a melhor atmosfera que já viveu no futebol. A expectativa é de mais disputas acirradas na icônica La Bombonera nesta nova edição do Superclássico.

Notícias dos times e elencos

Prováveis escalações de Boca Juniors x River Plate

Técnico

  • R. Arruabarrena

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