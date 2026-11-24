Prévia de PSG x Roma na Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 25 de nov. de 2026 - 15:00 Parc des Princes

O Paris Saint-Germain recebe a Roma no Parc des Princes pela Champions League nesta semana, em um duelo entre dois times que vivem boa fase em suas competições nacionais. A partida começa às 16h EST e às 20h GMT. A Roma ocupa a 20ª posição na tabela da fase de liga, enquanto o PSG lidera.

Atuais campeões seguem com 100% de aproveitamento

O time de Luis Enrique chega após vencer seus últimos cinco jogos em todas as competições. O mais recente foi a vitória por 3 a 2 sobre o Nice, no sábado, que o manteve na liderança da Ligue 1. O triunfo, porém, teve um custo: o ponta Desire Doue rompeu o ligamento cruzado anterior direito e está fora pelo restante da temporada, juntando-se a Khvicha Kvaratskhelia entre os desfalques de longa duração. Ainda assim, os atuais bicampeões venceram seus quatro jogos na Champions League nesta temporada e marcaram 20 gols nesse período.

Getty Images

Roma chega a Paris confiante e marcando muitos gols

A Roma chega a Paris após vencer o Parma por 5 a 1, em uma partida na qual Donyell Malen marcou quatro vezes. O time de Gian Piero Gasperini fez 19 gols nos últimos cinco jogos. Sua única derrota nessa sequência foi por 3 a 2 para o Manchester United, pela Champions League, no início deste mês. A equipe italiana, porém, precisa encontrar mais regularidade na Europa: está a cinco pontos das vagas de classificação direta às oitavas de final da competição.

Getty Images

Estatísticas e notícias sobre lesões

O PSG venceu 12 partidas consecutivas, a maior sequência da carreira de Luis Enrique como treinador.

Desire Doue será um grande desfalque para o PSG: ele lidera o time em finalizações (45) e chances criadas (31).

A Roma marcou gols em nove jogos consecutivos, balançando as redes 19 vezes nessa sequência.

Prováveis escalações

PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Mayulu, Ferran.

Roma (3-4-2-1): Vasquez; Mancini, Balerdi, Hermoso; Molina, Cristante, de Roon, Wesley; Soule, Mora; Malen.

Notícias dos times e elencos