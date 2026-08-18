Paris Saint-Germain x Rennes: detalhes da partida

Campeonato Francês - Rodada 1 23 de ago. de 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais se enfrentarão em 23 de agosto de 2026, às 18:45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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Visão geral da partida e o que está em jogo no fim de semana de abertura

O Paris Saint-Germain inicia sua campanha na Ligue 1 2026/27 em casa ao receber o Stade Rennais no Parc des Princes. O atual gigante busca começar sua caminhada doméstica com autoridade, enquanto o Rennes viaja à capital querendo causar impacto imediato no fim de semana de abertura.

Les Parisiens buscam estabelecer o padrão desde cedo

O PSG entra na nova temporada ansioso para reafirmar seu domínio doméstico com seu elenco estrelado. Tendo como base talentos centrais como Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, o clube da capital pretende usar a energia do Parc des Princes para ditar o ritmo e garantir os três pontos logo de saída.

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Rennes busca surpreender no início da temporada

O Rennes vai a Paris tentando pegar os campeões desprevenidos na 1ª rodada. As lembranças da impressionante vitória por 3 a 1 sobre o PSG em fevereiro de 2026, com gols de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, darão aos visitantes confiança tática. No entanto, administrar ausências importantes, incluindo a do meio-campista Mahdi Camara por suspensão, testará a profundidade do elenco do Rennes logo no início da campanha.

Vantagem histórica encontra confrontos recentes movimentados

Historicamente, o Paris Saint-Germain leva vantagem neste confronto, com 22 vitórias contra 9 do Rennes, além de 6 empates. Ainda assim, os encontros recentes provam que o Rennes é plenamente capaz de explorar lapsos defensivos, tornando este duelo do fim de semana de abertura um teste atraente de ajuste tático e ritmo de início de temporada.

Notícias das equipes e elencos

Luis Enrique não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no PSG antes desta partida, embora nenhuma provável escalação tenha sido enviada. A situação em torno da possível saída de Bradley Barcola adiciona incerteza ao elenco, e são esperadas atualizações mais perto do pontapé inicial.

O Rennes não poderá contar com o goleiro Nicolas Lemaitre por lesão, enquanto o meio-campista Mahdi Camara está suspenso. As opções de Franck Haise nessas áreas ficam reduzidas para a viagem a Paris, e mais notícias da equipe serão adicionadas quando estiverem disponíveis.

Forma

O PSG venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Lens no Trophée des Champions, resultado que gerou críticas à LFP por realizar a partida no próprio estádio do Lens. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Ao longo dos cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu cinco, embora a amostra inclua amistosos e partidas de copa ao lado de jogos competitivos.

O Rennes venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Sunderland em um amistoso de pré-temporada, e a equipe também perdeu por 4 a 2 para o Brentford no início do verão. Sua única vitória veio contra o Club Brugge no fim de julho, por 2 a 1. O Rennes sofreu dez gols ao longo dos cinco jogos e marcou oito.

Histórico do confronto

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu o PSG por 3 a 1 no Roazhon Park, pela Ligue 1. Antes disso, o PSG havia dominado o confronto, marcando cinco gols sem resposta do Rennes no Parc des Princes em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o PSG tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Rennes, com outra vitória do PSG pela Copa da França em abril de 2024. O PSG marcou 14 gols nesses cinco jogos; o Rennes marcou cinco.