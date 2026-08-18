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Prévia de Paris Saint-Germain x Rennes pela Ligue 1: tudo o que você precisa saber

PSG x Rennes
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Rennes

Prévia completa do jogo entre Paris Saint-Germain e Stade Rennais na Ligue 1. Analisamos a forma das equipes, o retrospecto do confronto e os principais destaques antes deste duelo da 1ª rodada no Parc des Princes.

Paris Saint-Germain x Rennes: detalhes da partida

crest
Campeonato Francês - Rodada 1
Parc des Princes

Paris Saint-Germain e Stade Rennais se enfrentarão em 23 de agosto de 2026, às 18:45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

FBL-FRA-SUPER CUP-LENS-PSGGetty Images

Visão geral da partida e o que está em jogo no fim de semana de abertura

O Paris Saint-Germain inicia sua campanha na Ligue 1 2026/27 em casa ao receber o Stade Rennais no Parc des Princes. O atual gigante busca começar sua caminhada doméstica com autoridade, enquanto o Rennes viaja à capital querendo causar impacto imediato no fim de semana de abertura.

Les Parisiens buscam estabelecer o padrão desde cedo

O PSG entra na nova temporada ansioso para reafirmar seu domínio doméstico com seu elenco estrelado. Tendo como base talentos centrais como Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Vitinha, o clube da capital pretende usar a energia do Parc des Princes para ditar o ritmo e garantir os três pontos logo de saída.

Sunderland v Stade Rennais - Pre-Season FriendlyGetty Images

Rennes busca surpreender no início da temporada

O Rennes vai a Paris tentando pegar os campeões desprevenidos na 1ª rodada. As lembranças da impressionante vitória por 3 a 1 sobre o PSG em fevereiro de 2026, com gols de Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul e Breel Embolo, darão aos visitantes confiança tática. No entanto, administrar ausências importantes, incluindo a do meio-campista Mahdi Camara por suspensão, testará a profundidade do elenco do Rennes logo no início da campanha.

Vantagem histórica encontra confrontos recentes movimentados

Historicamente, o Paris Saint-Germain leva vantagem neste confronto, com 22 vitórias contra 9 do Rennes, além de 6 empates. Ainda assim, os encontros recentes provam que o Rennes é plenamente capaz de explorar lapsos defensivos, tornando este duelo do fim de semana de abertura um teste atraente de ajuste tático e ritmo de início de temporada.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de PSG x Rennes

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Formação
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Rennes
REN

Técnico

  • Luis Enrique

Luis Enrique não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões no PSG antes desta partida, embora nenhuma provável escalação tenha sido enviada. A situação em torno da possível saída de Bradley Barcola adiciona incerteza ao elenco, e são esperadas atualizações mais perto do pontapé inicial.

O Rennes não poderá contar com o goleiro Nicolas Lemaitre por lesão, enquanto o meio-campista Mahdi Camara está suspenso. As opções de Franck Haise nessas áreas ficam reduzidas para a viagem a Paris, e mais notícias da equipe serão adicionadas quando estiverem disponíveis.

Forma

PSG

PSG - Sequência

ARS
V1-1
MLL
D3-0
MUN
E1-1
AVL
V2-1
RCL
D1-0
Gol marcado (sofrido)
4/7
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
REN

REN - Sequência

CLB
V2-1
GAL
E3-3
BRA
D1-2
BRE
D2-4
SUN
D2-1
Gol marcado (sofrido)
9/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

O PSG venceu duas, empatou uma e perdeu duas de suas últimas cinco partidas. Seu compromisso mais recente terminou em derrota por 1 a 0 para o Lens no Trophée des Champions, resultado que gerou críticas à LFP por realizar a partida no próprio estádio do Lens. Seu melhor resultado nessa sequência foi a vitória por 2 a 1 sobre o Aston Villa na Supercopa da UEFA. Ao longo dos cinco jogos, o PSG marcou seis gols e sofreu cinco, embora a amostra inclua amistosos e partidas de copa ao lado de jogos competitivos.

O Rennes venceu uma, empatou uma e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 2 a 1 para o Sunderland em um amistoso de pré-temporada, e a equipe também perdeu por 4 a 2 para o Brentford no início do verão. Sua única vitória veio contra o Club Brugge no fim de julho, por 2 a 1. O Rennes sofreu dez gols ao longo dos cinco jogos e marcou oito.

Histórico do confronto

Confrontos

PSGEmpateRennes
4
0
1
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
3
PSG badge
PSG
PSG
1
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
5
Rennes badge
Rennes
REN
0
FJ
Campeonato Francês
Rennes badge
Rennes
REN
1
PSG badge
PSG
PSG
4
FJ
Campeonato Francês
PSG badge
PSG
PSG
3
Rennes badge
Rennes
REN
1
FJ
Copa da França
PSG badge
PSG
PSG
1
Rennes badge
Rennes
REN
0
FJ
14Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas equipes aconteceu em fevereiro de 2026, quando o Rennes venceu o PSG por 3 a 1 no Roazhon Park, pela Ligue 1. Antes disso, o PSG havia dominado o confronto, marcando cinco gols sem resposta do Rennes no Parc des Princes em dezembro de 2025. Nos últimos cinco encontros, o PSG tem o melhor retrospecto, com três vitórias contra uma do Rennes, com outra vitória do PSG pela Copa da França em abril de 2024. O PSG marcou 14 gols nesses cinco jogos; o Rennes marcou cinco.

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