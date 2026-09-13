Prévia de Inter de Milão x Udinese pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter x Udinese: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 4 14 de set. de 2026 - 14:45 Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Udinese Calcio se enfrentarão em 14 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Jogo de segunda-feira à noite da Serie A em Milão

A Inter de Milão volta para casa para receber a Udinese Calcio no San Siro e encerrar a 4ª rodada da temporada 2026/27 da Serie A. Embalada por uma vitória movimentada no cenário nacional sobre o Napoli e por uma desgastante viagem europeia no meio da semana, a Inter busca garantir mais uma vitória em casa para manter seu bom início perto do topo da tabela. Para a Udinese, viajar a Milão após uma derrota sofrida no fim representa uma grande oportunidade de reação e de testar sua solidez defensiva contra um dos ataques mais perigosos da Serie A.

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A vitória de virada por cinco gols da Inter sobre o Napoli

A Inter de Milão chega ao duelo de segunda-feira pelo campeonato após conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela 3ª rodada, em 5 de setembro. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar o placar aos 82. Martínez completou a virada com o gol da vitória aos 90 minutos dos acréscimos, garantindo os três pontos em um confronto clássico.

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O desmoronamento tardio de Le Zebrette contra a Lazio

A Udinese Calcio viaja para o oeste buscando se reajustar após sofrer uma frustrante derrota em casa por 2 a 1 para a S.S. Lazio no Bluenergy Stadium, pela 3ª rodada, em 7 de setembro. O meio-campista Jesper Karlström colocou a Udinese em vantagem no início do segundo tempo, aos 49', mas a Lazio reagiu com gols de Davide Frattesi, aos 75', e Albert Guðmundsson, aos 88', para virar a partida. O resultado faz com que o time de Kosta Runjaić esteja determinado a se ajustar defensivamente nos minutos finais das partidas.

Poder de ataque x bloco baixo dos Friulani

Historicamente, a Inter de Milão tem mantido forte domínio em casa neste confronto, mas a estrutura física da Udinese sempre representa um desafio incômodo. O meio-campo central da Inter, liderado por Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, tentará controlar o ritmo e abastecer Lautaro Martínez, enquanto a Udinese apostará nos contra-ataques liderados por Jesper Karlström e Keinan Davis. Com pontos importantes da liga em jogo, o duelo de segunda-feira à noite promete ação intensa desde o apito inicial.

Possíveis escalações iniciais

Inter de Milão: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

Notícias das equipes e elencos

Cristian Chivu não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões listadas para a equipe mandante antes desta partida, embora atualizações sejam esperadas mais perto do pontapé inicial, dada a agenda cheia do elenco, que inclui a viagem da Champions League a Madri dias antes.

A Udinese novamente estará sem Nicolo Zaniolo, que perdeu as primeiras semanas da temporada por lesão. Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet também estão indisponíveis para Kosta Runjaic, com Solet entre aqueles que sofreram um problema físico durante a derrota para a Lazio. Mais atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis.

Forma

A Inter venceu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando uma campanha perfeita de W5. Seu último compromisso foi a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, e também venceu Cagliari por 1 a 0 e Monza por 4 a 1 na liga nesta temporada. Vitórias de pré-temporada sobre Real Betis e Juventus completam essa sequência. A Inter marcou 10 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Os últimos cinco resultados da Udinese mostram uma campanha de W3 D1 L1. Seu jogo mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para a Lazio em 7 de setembro, com Gudmundsson saindo do banco para decidir a partida. Antes disso, venceu o Monza por 3 a 2 fora de casa e empatou em 1 a 1 com o Como na rodada de abertura. A Udinese também avançou na Coppa Italia, vencendo Venezia por 2 a 1 e Calcio Padova por 1 a 0 nas fases anteriores.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre essas duas equipes foi uma partida da Serie A em janeiro de 2026, quando a Inter venceu por 1 a 0 no estádio da Udinese. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Inter venceu quatro vezes, contra uma vitória da Udinese, com o único triunfo dos Friulani acontecendo no Giuseppe Meazza em agosto de 2025, quando venceu por 2 a 1. A Inter marcou nove gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.