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Prévia de Inter de Milão x Udinese pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter de Milão x Udinese
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Udinese

Prévia completa de Inter de Milão x Udinese Calcio pela Serie A. Analisamos os resultados da terceira rodada, a fase recente e os principais destaques antes deste confronto de segunda-feira à noite no San Siro.

Inter x Udinese: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 4
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e Udinese Calcio se enfrentarão em 14 de setembro de 2026, às 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

Jogo de segunda-feira à noite da Serie A em Milão

A Inter de Milão volta para casa para receber a Udinese Calcio no San Siro e encerrar a 4ª rodada da temporada 2026/27 da Serie A. Embalada por uma vitória movimentada no cenário nacional sobre o Napoli e por uma desgastante viagem europeia no meio da semana, a Inter busca garantir mais uma vitória em casa para manter seu bom início perto do topo da tabela. Para a Udinese, viajar a Milão após uma derrota sofrida no fim representa uma grande oportunidade de reação e de testar sua solidez defensiva contra um dos ataques mais perigosos da Serie A.

FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images

A vitória de virada por cinco gols da Inter sobre o Napoli

A Inter de Milão chega ao duelo de segunda-feira pelo campeonato após conquistar uma dramática vitória por 3 a 2 sobre o SSC Napoli no San Siro, pela 3ª rodada, em 5 de setembro. Depois de ficar em desvantagem por 2 a 0 no início do segundo tempo, Lautaro Martínez iniciou a reação aos 56 minutos, antes de Marcus Thuram empatar o placar aos 82. Martínez completou a virada com o gol da vitória aos 90 minutos dos acréscimos, garantindo os três pontos em um confronto clássico.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images

O desmoronamento tardio de Le Zebrette contra a Lazio

A Udinese Calcio viaja para o oeste buscando se reajustar após sofrer uma frustrante derrota em casa por 2 a 1 para a S.S. Lazio no Bluenergy Stadium, pela 3ª rodada, em 7 de setembro. O meio-campista Jesper Karlström colocou a Udinese em vantagem no início do segundo tempo, aos 49', mas a Lazio reagiu com gols de Davide Frattesi, aos 75', e Albert Guðmundsson, aos 88', para virar a partida. O resultado faz com que o time de Kosta Runjaić esteja determinado a se ajustar defensivamente nos minutos finais das partidas.

Poder de ataque x bloco baixo dos Friulani

Historicamente, a Inter de Milão tem mantido forte domínio em casa neste confronto, mas a estrutura física da Udinese sempre representa um desafio incômodo. O meio-campo central da Inter, liderado por Hakan Çalhanoğlu e Nicolò Barella, tentará controlar o ritmo e abastecer Lautaro Martínez, enquanto a Udinese apostará nos contra-ataques liderados por Jesper Karlström e Keinan Davis. Com pontos importantes da liga em jogo, o duelo de segunda-feira à noite promete ação intensa desde o apito inicial.

Possíveis escalações iniciais

Inter de Milão: J. Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Zielinski, Calhanoglu, Jones, Dimarco; L. Martinez, Esposito

Udinese: Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Ekkelenkamp, Gomez; Davis

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Inter de Milão x Udinese

3-5-2
Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiJ. StonesJ. StonesC. AugustoC. AugustoP. SucicP. SucicA. DioufA. DioufH. CalhanogluH. CalhanogluP. ZielinskiP. ZielinskiL. MartinezL. MartinezM. ThuramM. ThuramM. OkoyeM. OkoyeE. EbosseE. EbosseJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleJ. KarlstroemJ. KarlstroemM. VojvodaM. VojvodaL. MillerL. MillerU. GomezU. GomezH. KamaraH. KamaraJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Inter de Milão

Time titular

Udinese

Técnico

  • C. Chivu
  • K. Runjaic

Cristian Chivu não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões listadas para a equipe mandante antes desta partida, embora atualizações sejam esperadas mais perto do pontapé inicial, dada a agenda cheia do elenco, que inclui a viagem da Champions League a Madri dias antes.

A Udinese novamente estará sem Nicolo Zaniolo, que perdeu as primeiras semanas da temporada por lesão. Matteo Palma, Alessandro Zanoli e Oumar Solet também estão indisponíveis para Kosta Runjaic, com Solet entre aqueles que sofreram um problema físico durante a derrota para a Lazio. Mais atualizações sobre o elenco serão adicionadas à medida que estiverem disponíveis.

Forma

INT

INT - Sequência

BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
NAP
V3-2
RMA
D2-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
UDI

UDI - Sequência

BSP
V1-0
COM
E1-1
MON
V2-3
VEN
V2-1
LAZ
D1-2
Gol marcado (sofrido)
8/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter venceu todas as suas cinco partidas mais recentes em todas as competições, registrando uma campanha perfeita de W5. Seu último compromisso foi a vitória por 3 a 2 sobre o Napoli pela Serie A em 5 de setembro, e também venceu Cagliari por 1 a 0 e Monza por 4 a 1 na liga nesta temporada. Vitórias de pré-temporada sobre Real Betis e Juventus completam essa sequência. A Inter marcou 10 gols e sofreu quatro nessas cinco partidas.

Os últimos cinco resultados da Udinese mostram uma campanha de W3 D1 L1. Seu jogo mais recente terminou com derrota em casa por 2 a 1 para a Lazio em 7 de setembro, com Gudmundsson saindo do banco para decidir a partida. Antes disso, venceu o Monza por 3 a 2 fora de casa e empatou em 1 a 1 com o Como na rodada de abertura. A Udinese também avançou na Coppa Italia, vencendo Venezia por 2 a 1 e Calcio Padova por 1 a 0 nas fases anteriores.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateUdinese
4
0
1
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
1
FJ
Copa da Itália
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
FJ
Campeonato Italiano
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
3
FJ
9Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre essas duas equipes foi uma partida da Serie A em janeiro de 2026, quando a Inter venceu por 1 a 0 no estádio da Udinese. Nos cinco confrontos diretos mais recentes, a Inter venceu quatro vezes, contra uma vitória da Udinese, com o único triunfo dos Friulani acontecendo no Giuseppe Meazza em agosto de 2025, quando venceu por 2 a 1. A Inter marcou nove gols nesses cinco encontros e sofreu cinco.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
LazioLazioLAZ
431063+310
E
V
V
V
2
RomaRomaROM
3300101+99
V
V
V
3
Inter de MilãoInter de MilãoINT
330083+59
V
V
V
4
CagliariCagliariCGL
430142+29
V
V
D
V
5
MilanMilanMIL
422074+38
E
E
V
V
6
ComoComoCOM
321073+47
V
V
E
7
FrosinoneFrosinoneFRC
421174+37
E
V
V
D
8
JuventusJuventusJUV
321041+37
E
V
V
9
AtalantaAtalantaATA
42025506
D
D
V
V
10
SassuoloSassuoloSAS
31115504
E
V
D
11
UdineseUdineseUDI
31115504
D
V
E
12
NapoliNapoliNAP
31025503
D
D
V
13
TorinoTorinoTOR
310245-13
V
D
D
14
LecceLecceLEC
310225-33
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
4103511-63
V
D
D
D
16
BolognaBolognaBOL
301224-21
E
D
D
17
ParmaParmaPAR
301214-31
E
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
301248-41
E
D
D
19
GenoaGenoaGEN
401328-61
E
D
D
D
20
VeneziaVeneziaVEN
4004411-70
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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