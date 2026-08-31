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Prévia de Inter de Milão x Napoli pela Serie A: tudo o que você precisa saber

Inter de Milão x Napoli
Campeonato Italiano
Inter de Milão
Napoli

Prévia completa de Inter de Milão x SSC Napoli na Serie A. Analisamos os resultados da 2ª rodada, a forma recente e as principais histórias antes deste confronto de sábado à noite no San Siro.

Inter x SSC Napoli: detalhes da partida

crest
Campeonato Italiano - Rodada 3
Giuseppe Meazza

Inter de Milão e SSC Napoli darão o pontapé inicial em 5 de setembro de 2026, às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Gigantes italianos duelam em Milão

A Inter de Milão volta para casa para enfrentar o SSC Napoli sob as luzes da noite no San Siro, pela terceira rodada. Embalado por duas vitórias consecutivas no início de sua campanha nacional, o Inter busca garantir mais um triunfo em casa e manter seu lugar no topo da tabela da Serie A. Para o Napoli, a viagem de sábado ao norte representa uma oportunidade imediata de se recuperar de uma surpreendente derrota em casa e mandar um recado cedo contra outro postulante ao título.

FC Internazionale v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Heroísmo de Çalhanoğlu na Sardenha

A Inter de Milão chega ao sábado em forte embalo após conquistar uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Cagliari na segunda rodada, em 30 de agosto. O meio-campista Hakan Çalhanoğlu marcou o gol decisivo aos 9 minutos, enquanto o sistema defensivo da Inter controlou a partida para assegurar os três pontos. Somado ao triunfo por 4 a 1 sobre o AC Monza na estreia, o Inter soma o máximo de seis pontos, com cinco gols marcados, demonstrando organização defensiva afiada e eficiência nas finalizações neste início de temporada.

SSC Napoli v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como surpreende no Maradona

O SSC Napoli chega à capital da Lombardia querendo corrigir a rota após uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Como 1907 no Stadio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada, em 30 de agosto. Rasmus Højlund deixou o Napoli em igualdade aos 30 minutos, depois do gol de abertura de Martin Baturina, mas Anastasios Douvikas recolocou o Como em vantagem pouco depois. Apesar de colocar Kevin De Bruyne em campo e pressionar em busca do empate no fim, o Napoli saiu de mãos vazias. Junto com a vitória por 2 a 0 sobre o Genoa na estreia, o Napoli soma três pontos e precisará de um foco defensivo muito mais apurado para frear a Inter.

Jogo de xadrez tático sob o céu de Milão

Historicamente, os confrontos entre esses dois gigantes italianos produzem encontros equilibrados e altamente táticos, definidos pelo controle do meio-campo central. O trio de meio-campo da Inter, formado por Çalhanoğlu, Barella e Sučić, tentará ditar o ritmo em casa, enquanto o Napoli conta com a presença física de Scott McTominay e Anguissa para quebrar linhas e acelerar as transições. Com uma margem muito pequena separando os dois clubes neste início de campanha, o duelo de sábado promete intensidade alta desde o pontapé inicial.

Notícias das equipes e escalações

Prováveis escalações de Inter de Milão x Napoli

Inter de Milão crest
Inter de Milão
INT
Formação
Napoli crest
Napoli
NAP
Napoli crest
Napoli
NAP

Técnico

  • C. Chivu

A Inter não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões antes desta partida. Chivu ainda não definiu uma provável escalação neste momento, e novas atualizações sobre a equipe são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Napoli viaja a Milão sem Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, todos listados como lesionados. Allegri ainda não confirmou uma escalação projetada, e o quadro completo do elenco disponível ficará mais claro nos próximos dias.

Forma

INT

INT - Sequência

MIL
E1-1
JUV
V1-2
BET
V1-0
MON
V4-1
CGL
V0-1
Gol marcado (sofrido)
9/3
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NAP

NAP - Sequência

OSA
V2-1
CEL
E1-1
ARI
V6-2
GEN
V0-2
COM
D1-2
Gol marcado (sofrido)
12/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Inter chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, tendo empatado apenas uma vez, em um amistoso de pré-temporada por 1 a 1 contra o AC Milan. Na Serie A, venceu as duas partidas da liga: 4 a 1 em casa sobre o Monza na primeira rodada e 1 a 0 sobre o Cagliari fora de casa na segunda rodada. Nessas duas partidas de liga, a Inter marcou cinco gols e não sofreu nenhum.

O retrospecto recente do Napoli é mais irregular. O time venceu três dos últimos cinco jogos, mas empatou uma vez e perdeu uma. Seu resultado mais recente foi a derrota em casa por 2 a 1 para o Como na Serie A, resultado que veio depois da vitória por 2 a 0 sobre o Genoa fora de casa na primeira rodada. Na pré-temporada, o Napoli goleou o Aris Thessaloniki por 6 a 2, mas só conseguiu empatar por 1 a 1 com o Celta Vigo. A derrota para o Como foi a única do time na Serie A até agora, mas veio acompanhada de erros defensivos e de uma atuação abaixo do esperado de vários jogadores.

Retrospecto do confronto

Confrontos

Inter de MilãoEmpateNapoli
0
4
1
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
2
Napoli badge
Napoli
NAP
2
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
3
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Napoli badge
Napoli
NAP
1
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
Campeonato Italiano
Inter de Milão badge
Inter de Milão
INT
1
Napoli badge
Napoli
NAP
1
FJ
6Gols marcados8
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Giuseppe Meazza, pela Serie A, em 11 de janeiro de 2026. Antes disso, o Napoli venceu a Inter por 3 a 1 em casa, em outubro de 2025. Os cinco encontros mais recentes entre esses times na Serie A produziram dois empates, duas vitórias do Napoli e uma vitória da Inter, com gols distribuídos em todas as cinco partidas.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Inter de MilãoInter de MilãoINT
220051+46
V
V
2
MilanMilanMIL
220041+36
V
V
3
JuventusJuventusJUV
220030+36
V
V
4
LazioLazioLAZ
220020+26
V
V
5
UdineseUdineseUDI
211043+14
V
E
6
ComoComoCOM
211032+14
V
E
7
AtalantaAtalantaATA
110021+13
V
8
RomaRomaROM
110040+43
V
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
V
D
10
LecceLecceLEC
110020+23
V
11
NapoliNapoliNAP
210132+13
D
V
12
CagliariCagliariCGL
21011103
D
V
13
SassuoloSassuoloSAS
21013303
V
D
14
BolognaBolognaBOL
100101-10
D
15
TorinoTorinoTOR
200224-20
D
D
16
GenoaGenoaGEN
200203-30
D
D
17
ParmaParmaPAR
200203-30
D
D
18
A.C. MonzaA.C. MonzaMON
200237-40
D
D
19
VeneziaVeneziaVEN
200204-40
D
D
20
FiorentinaFiorentinaFIO
200207-70
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Rebaixamento

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