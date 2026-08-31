Inter x SSC Napoli: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 3 5 de set. de 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter de Milão e SSC Napoli darão o pontapé inicial em 5 de setembro de 2026, às 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST).

Gigantes italianos duelam em Milão

A Inter de Milão volta para casa para enfrentar o SSC Napoli sob as luzes da noite no San Siro, pela terceira rodada. Embalado por duas vitórias consecutivas no início de sua campanha nacional, o Inter busca garantir mais um triunfo em casa e manter seu lugar no topo da tabela da Serie A. Para o Napoli, a viagem de sábado ao norte representa uma oportunidade imediata de se recuperar de uma surpreendente derrota em casa e mandar um recado cedo contra outro postulante ao título.

Getty Images

Heroísmo de Çalhanoğlu na Sardenha

A Inter de Milão chega ao sábado em forte embalo após conquistar uma vitória por 1 a 0 fora de casa sobre o Cagliari na segunda rodada, em 30 de agosto. O meio-campista Hakan Çalhanoğlu marcou o gol decisivo aos 9 minutos, enquanto o sistema defensivo da Inter controlou a partida para assegurar os três pontos. Somado ao triunfo por 4 a 1 sobre o AC Monza na estreia, o Inter soma o máximo de seis pontos, com cinco gols marcados, demonstrando organização defensiva afiada e eficiência nas finalizações neste início de temporada.

Getty Images

Como surpreende no Maradona

O SSC Napoli chega à capital da Lombardia querendo corrigir a rota após uma frustrante derrota por 2 a 1 para o Como 1907 no Stadio Diego Armando Maradona, pela segunda rodada, em 30 de agosto. Rasmus Højlund deixou o Napoli em igualdade aos 30 minutos, depois do gol de abertura de Martin Baturina, mas Anastasios Douvikas recolocou o Como em vantagem pouco depois. Apesar de colocar Kevin De Bruyne em campo e pressionar em busca do empate no fim, o Napoli saiu de mãos vazias. Junto com a vitória por 2 a 0 sobre o Genoa na estreia, o Napoli soma três pontos e precisará de um foco defensivo muito mais apurado para frear a Inter.

Jogo de xadrez tático sob o céu de Milão

Historicamente, os confrontos entre esses dois gigantes italianos produzem encontros equilibrados e altamente táticos, definidos pelo controle do meio-campo central. O trio de meio-campo da Inter, formado por Çalhanoğlu, Barella e Sučić, tentará ditar o ritmo em casa, enquanto o Napoli conta com a presença física de Scott McTominay e Anguissa para quebrar linhas e acelerar as transições. Com uma margem muito pequena separando os dois clubes neste início de campanha, o duelo de sábado promete intensidade alta desde o pontapé inicial.

Notícias das equipes e escalações

A Inter não tem preocupações confirmadas com lesões ou suspensões antes desta partida. Chivu ainda não definiu uma provável escalação neste momento, e novas atualizações sobre a equipe são esperadas mais perto do pontapé inicial.

O Napoli viaja a Milão sem Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Pasquale Mazzocchi, todos listados como lesionados. Allegri ainda não confirmou uma escalação projetada, e o quadro completo do elenco disponível ficará mais claro nos próximos dias.

Forma

A Inter chega com quatro vitórias nos últimos cinco jogos em todas as competições, tendo empatado apenas uma vez, em um amistoso de pré-temporada por 1 a 1 contra o AC Milan. Na Serie A, venceu as duas partidas da liga: 4 a 1 em casa sobre o Monza na primeira rodada e 1 a 0 sobre o Cagliari fora de casa na segunda rodada. Nessas duas partidas de liga, a Inter marcou cinco gols e não sofreu nenhum.

O retrospecto recente do Napoli é mais irregular. O time venceu três dos últimos cinco jogos, mas empatou uma vez e perdeu uma. Seu resultado mais recente foi a derrota em casa por 2 a 1 para o Como na Serie A, resultado que veio depois da vitória por 2 a 0 sobre o Genoa fora de casa na primeira rodada. Na pré-temporada, o Napoli goleou o Aris Thessaloniki por 6 a 2, mas só conseguiu empatar por 1 a 1 com o Celta Vigo. A derrota para o Como foi a única do time na Serie A até agora, mas veio acompanhada de erros defensivos e de uma atuação abaixo do esperado de vários jogadores.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os dois clubes terminou em 2 a 2 no Giuseppe Meazza, pela Serie A, em 11 de janeiro de 2026. Antes disso, o Napoli venceu a Inter por 3 a 1 em casa, em outubro de 2025. Os cinco encontros mais recentes entre esses times na Serie A produziram dois empates, duas vitórias do Napoli e uma vitória da Inter, com gols distribuídos em todas as cinco partidas.