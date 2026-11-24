Prévia de Galatasaray x Aston Villa na Champions League
O Aston Villa viaja a Istambul para enfrentar o Galatasaray nesta terça-feira, no Rams Global Stadyumu, pela fase de liga da Champions League. A partida começa às 13h45 EST e às 17h45 GMT.
Galatasaray será um grande teste para o Aston Villa em má fase
O campeão turco chega em ótima fase. O time de Okan Buruk venceu o Samsunspor por 2 a 1 no sábado e ganhou seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Também soma seis vitórias consecutivas no campeonato nacional. Ainda assim, ocupa apenas a 18ª posição na fase de liga, embora esteja só três pontos atrás do Aston Villa, sexto colocado. Com Victor Osimhen e Rafa Leao fora por lesão, Aleksey Batrakov é o nome para ficar de olho. Ele marcou quatro gols na Champions League nesta temporada, três deles no RAMS Park.
Aston Villa atravessa um momento difícil
O Aston Villa chega com menos embalo. O time de Unai Emery empatou por 0 a 0 com o Sunderland no sábado e ocupa a 10ª posição na Premier League. Já a derrota por 3 a 0 para o Barcelona, no início deste mês, deixou a equipe com terreno a recuperar na Europa. No total, o time de Emery não vence há cinco jogos. Também precisará melhorar a pontaria, depois de passar em branco em três das últimas cinco partidas, considerando todas as competições.
Números importantes e desfalques por lesão
- Rafael Leao, Victor Osimhen e Roland Sallai estão lesionados e desfalcam o Galatasaray.
- O Galatasaray abriu o placar em seus quatro jogos na fase de liga da Champions League nesta temporada.
- Os últimos dez jogos do Aston Villa na Champions League tiveram média de 4,1 gols por partida.
- Times ingleses não venceram em nove das últimas dez visitas ao Galatasaray, com seis derrotas e três empates.
Prováveis escalações
Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.
Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.