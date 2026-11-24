Prévia de Galatasaray x Aston Villa na Champions League

Liga dos Campeões - Rodada 5 24 de nov. de 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

O Aston Villa viaja a Istambul para enfrentar o Galatasaray nesta terça-feira, no Rams Global Stadyumu, pela fase de liga da Champions League. A partida começa às 13h45 EST e às 17h45 GMT.

Galatasaray será um grande teste para o Aston Villa em má fase

O campeão turco chega em ótima fase. O time de Okan Buruk venceu o Samsunspor por 2 a 1 no sábado e ganhou seus últimos cinco jogos em todas as competições, incluindo uma vitória por 2 a 0 sobre o VfB Stuttgart na Champions League. Também soma seis vitórias consecutivas no campeonato nacional. Ainda assim, ocupa apenas a 18ª posição na fase de liga, embora esteja só três pontos atrás do Aston Villa, sexto colocado. Com Victor Osimhen e Rafa Leao fora por lesão, Aleksey Batrakov é o nome para ficar de olho. Ele marcou quatro gols na Champions League nesta temporada, três deles no RAMS Park.

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Aston Villa atravessa um momento difícil

O Aston Villa chega com menos embalo. O time de Unai Emery empatou por 0 a 0 com o Sunderland no sábado e ocupa a 10ª posição na Premier League. Já a derrota por 3 a 0 para o Barcelona, no início deste mês, deixou a equipe com terreno a recuperar na Europa. No total, o time de Emery não vence há cinco jogos. Também precisará melhorar a pontaria, depois de passar em branco em três das últimas cinco partidas, considerando todas as competições.

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Números importantes e desfalques por lesão

Rafael Leao, Victor Osimhen e Roland Sallai estão lesionados e desfalcam o Galatasaray.

O Galatasaray abriu o placar em seus quatro jogos na fase de liga da Champions League nesta temporada.

Os últimos dez jogos do Aston Villa na Champions League tiveram média de 4,1 gols por partida.

Times ingleses não venceram em nove das últimas dez visitas ao Galatasaray, com seis derrotas e três empates.

Prováveis escalações

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Singo, Sanchez, Bardakci, Elmali; Torreira, Lemina; Akgun, Batrakov, Yilmaz; Gul.

Aston Villa (4-2-3-1): Suzuki; Bogarde, Harwood-Bellis, Pau Torres, Maatsen; Kamara, Joao Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson.

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