Premier League - Rodada 1 24 de ago. de 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham x Chelsea começa em 24 de agosto de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Uma grande incerteza cerca os rivais do oeste de Londres, Fulham e Chelsea, já que os dois clubes entram em uma nova era sob novos comandos.

Depois de cinco anos em Craven Cottage, Marco Silva deixou o Fulham ao fim de 2025-26. Álvaro Arbeloa o substitui. O espanhol é um novato relativo, com apenas 28 jogos como técnico principal no currículo. Seu primeiro problema a resolver será a perda do meia estrela Harry Wilson para o Leeds.

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Os verões do Chelsea nunca são sem graça hoje em dia. Xabi Alonso, ex-companheiro de equipe de Arbeloa, é o novo homem no comando em Stamford Bridge e gastou pesado, incluindo uma taxa recorde britânica de £117 milhões por Morgan Rogers, vindo do Aston Villa.

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Quem Fulham e Chelsea contrataram?

Dois jogadores do Real Madrid seguiram Álvaro Arbeloa até Craven Cottage, já que Gonzalo García e César Palacios foram dois dos quatro atletas contratados no mercado de transferências neste verão. O Fulham concentrou seu recrutamento em jovens talentos, com as chegadas de Jonah Kusi-Asare, de 19 anos, Shea Charles, de 22, Gonzalo Garcia, de 22, e Cesar Palacios, de 21.

O novo Chelsea de Alonso já desembolsou impressionantes £333 milhões em jogadores até agora nesta janela de transferências. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra estão entre os novos reforços caros e badalados. Os veteranos de Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegam para acrescentar enorme experiência.

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Estatísticas principais, lesões e suspensões

O Chelsea venceu seis de suas últimas oito visitas a Craven Cottage (D2), mas, após perder o último confronto direto, corre o risco de ser derrotado em encontros seguidos em qualquer local pela primeira vez desde 1979.

Joachim Andersen, do Fulham, e Wesley Fofana, do Chelsea, carregam suspensões da temporada passada.

Prováveis escalações

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (3-4-3): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Notícias das equipes e elencos

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, não conta com Tom Cairney por lesão, enquanto Joachim Andersen está suspenso e não participará da estreia. Nenhuma provável escalação foi confirmada antes do pontapé inicial, e novas atualizações são esperadas mais perto da partida.

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrenta uma lista maior de lesionados, com Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha e Geovany Quenda todos fora. Wesley Fofana está suspenso e também perderá a viagem a Craven Cottage. O Chelsea ainda não confirmou sua provável escalação, e as notícias da equipe serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

O Fulham chega para a estreia na Premier League após uma pré-temporada irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco amistosos. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart em 15 de agosto, e empatou por 2 a 2 com o Malaga três dias antes. A derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace foi o ponto mais baixo de sua programação de verão. Ao longo dessas cinco partidas, o Fulham marcou seis gols e sofreu seis.

A forma do Chelsea na pré-temporada conta uma história semelhante de inconsistência. Seus últimos cinco amistosos renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, com a vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad em 15 de agosto como resultado mais recente. O triunfo por 3 a 0 sobre o AC Milan no início da semana foi a atuação de destaque de seu verão, embora as derrotas para Juventus e Tottenham Hotspur mostrem que ainda há trabalho a fazer. O Chelsea marcou 10 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Retrospecto do confronto

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Fulham por 2 a 1 em Craven Cottage, em janeiro de 2026, resultado que dará confiança ao time da casa para o jogo de segunda-feira. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Chelsea venceu duas vezes, o Fulham venceu duas, e uma partida terminou empatada, com cada uma dessas vitórias do Fulham acontecendo em Craven Cottage. A vitória mais recente do Chelsea fora de casa neste confronto veio em agosto de 2025, quando venceu o Fulham por 2 a 0 em Stamford Bridge.