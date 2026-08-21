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Prévia de Fulham x Chelsea pela Premier League: derby intrigante na 1ª rodada

Chelsea
Fulham
A. Arbeloa
X. Alonso
M. Rogers
Premier League

Prévia completa de Fulham x Chelsea com o início da temporada 2026-27 da Premier League. Falamos de tática, notícias das equipes, transferências e mais.

crest
Premier League - Rodada 1
Craven Cottage

Fulham x Chelsea começa em 24 de agosto de 2026, às 15:00 EST e 20:00 GMT.

Uma grande incerteza cerca os rivais do oeste de Londres, Fulham e Chelsea, já que os dois clubes entram em uma nova era sob novos comandos.

Depois de cinco anos em Craven Cottage, Marco Silva deixou o Fulham ao fim de 2025-26. Álvaro Arbeloa o substitui. O espanhol é um novato relativo, com apenas 28 jogos como técnico principal no currículo. Seu primeiro problema a resolver será a perda do meia estrela Harry Wilson para o Leeds.

arbeloaGetty Images

Os verões do Chelsea nunca são sem graça hoje em dia. Xabi Alonso, ex-companheiro de equipe de Arbeloa, é o novo homem no comando em Stamford Bridge e gastou pesado, incluindo uma taxa recorde britânica de £117 milhões por Morgan Rogers, vindo do Aston Villa.

Xabi AlonsoGetty Images

Quem Fulham e Chelsea contrataram?

Dois jogadores do Real Madrid seguiram Álvaro Arbeloa até Craven Cottage, já que Gonzalo García e César Palacios foram dois dos quatro atletas contratados no mercado de transferências neste verão. O Fulham concentrou seu recrutamento em jovens talentos, com as chegadas de Jonah Kusi-Asare, de 19 anos, Shea Charles, de 22, Gonzalo Garcia, de 22, e Cesar Palacios, de 21.

O novo Chelsea de Alonso já desembolsou impressionantes £333 milhões em jogadores até agora nesta janela de transferências. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda e Marco Palestra estão entre os novos reforços caros e badalados. Os veteranos de Premier League Danny Welbeck e Jordan Henderson também chegam para acrescentar enorme experiência.

Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

Estatísticas principais, lesões e suspensões

  • O Chelsea venceu seis de suas últimas oito visitas a Craven Cottage (D2), mas, após perder o último confronto direto, corre o risco de ser derrotado em encontros seguidos em qualquer local pela primeira vez desde 1979.
  • Joachim Andersen, do Fulham, e Wesley Fofana, do Chelsea, carregam suspensões da temporada passada.

Prováveis escalações

Fulham (4-2-3-1): Leno; Castagne, Cuenca, Bassey, Robinson; Berge, Iwobi; Bobb, King, Kevin; Garcia.

Chelsea (3-4-3): Sanchez; James, Lacroix, Colwill; Neto, Lavia, Caicedo, Palestra; Palmer, Joao Pedro

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Fulham x Chelsea

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Formação
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-3
1B. Leno4J. Cuenca33A. Robinson3C. Bassey21T. Castagne11Kevin17A. Iwobi16S. Berge14O. Bobb24J. King7G. Garcia1R. Sanchez6L. Colwill24R. James23M. Lacroix45R. Lavia2M. Palestra25M. Caicedo7P. Neto20J. Pedro17M. Rogers10C. Palmer
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Fulham

Time titular

Chelsea

Técnico

  • A. Arbeloa
  • X. Alonso

O técnico do Fulham, Alvaro Arbeloa, não conta com Tom Cairney por lesão, enquanto Joachim Andersen está suspenso e não participará da estreia. Nenhuma provável escalação foi confirmada antes do pontapé inicial, e novas atualizações são esperadas mais perto da partida.

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, enfrenta uma lista maior de lesionados, com Caleb Wiley, Jordan Henderson, Aaron Anselmino, Mamadou Sarr, Emanuel Emegha e Geovany Quenda todos fora. Wesley Fofana está suspenso e também perderá a viagem a Craven Cottage. O Chelsea ainda não confirmou sua provável escalação, e as notícias da equipe serão atualizadas assim que estiverem disponíveis.

Forma

FUL

FUL - Sequência

AHL
E1-1
FAR
V1-2
CRY
D1-2
MAL
E2-2
STU
V1-0
Gol marcado (sofrido)
7/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
CHE

CHE - Sequência

TOT
D1-2
JUV
D0-1
MIL
V3-0
JDT
E3-3
RSO
V3-1
Gol marcado (sofrido)
10/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Fulham chega para a estreia na Premier League após uma pré-temporada irregular, com duas vitórias, um empate e duas derrotas em seus últimos cinco amistosos. Seu compromisso mais recente foi uma vitória por 1 a 0 sobre o VfB Stuttgart em 15 de agosto, e empatou por 2 a 2 com o Malaga três dias antes. A derrota por 2 a 1 para o Crystal Palace foi o ponto mais baixo de sua programação de verão. Ao longo dessas cinco partidas, o Fulham marcou seis gols e sofreu seis.

A forma do Chelsea na pré-temporada conta uma história semelhante de inconsistência. Seus últimos cinco amistosos renderam duas vitórias, um empate e duas derrotas, com a vitória por 3 a 1 sobre a Real Sociedad em 15 de agosto como resultado mais recente. O triunfo por 3 a 0 sobre o AC Milan no início da semana foi a atuação de destaque de seu verão, embora as derrotas para Juventus e Tottenham Hotspur mostrem que ainda há trabalho a fazer. O Chelsea marcou 10 gols nesses cinco jogos e sofreu sete.

Retrospecto do confronto

Confrontos

FulhamEmpateChelsea
2
0
3
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
Premier League
Fulham badge
Fulham
FUL
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
2
FJ
Premier League
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre os dois times terminou com vitória do Fulham por 2 a 1 em Craven Cottage, em janeiro de 2026, resultado que dará confiança ao time da casa para o jogo de segunda-feira. Nos últimos cinco encontros pela Premier League, o Chelsea venceu duas vezes, o Fulham venceu duas, e uma partida terminou empatada, com cada uma dessas vitórias do Fulham acontecendo em Craven Cottage. A vitória mais recente do Chelsea fora de casa neste confronto veio em agosto de 2025, quando venceu o Fulham por 2 a 0 em Stamford Bridge.

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