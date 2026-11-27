Como x Juventus: detalhes da partida
Equipes embaladas na Europa se enfrentam em duelo decisivo na Lombardia
A rodada da Serie A na noite de domingo terá, às margens do Lago de Como, um confronto decisivo entre dois clubes embalados por vitórias europeias no meio da semana e em busca de uma vaga na Champions League.
O Como 1907 de Cesc Fàbregas soma 26 pontos, cinco a mais que a Juventus, e está invicto em casa no campeonato (4 vitórias, 1 empate). Sua defesa sofreu apenas 10 gols em 12 jogos. Depois de vencer o Cagliari por 2 a 0 no sábado passado, com gols de cabeça de Jacobo Ramón e Lucas Da Cunha, o Como confirmou a boa fase na terça-feira ao derrotar o AEK Atenas por 1 a 0 na Champions League, com o gol da vitória marcado por Luis Milla no segundo tempo.
Do outro lado estará uma Juventus que finalmente encontrou um ritmo ofensivo implacável sob o comando de Luciano Spalletti. Depois de golear o Venezia por 4 a 0, com quatro gols em 18 minutos do segundo tempo no domingo passado, a Juventus (21 pontos) saiu atrás logo no início, mas virou e goleou o Omonoia FC por 4 a 1 na Liga Europa na quinta-feira.
O Como venceu a Juventus duas vezes por 2 a 0 no campeonato da temporada passada, incluindo uma vitória em Turim em fevereiro. O time de Spalletti chega determinado a se vingar e reduzir a diferença na disputa por vagas europeias.
Informações das equipes & elencos
Prováveis escalações de Como x Juventus
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|12
|10
|2
|0
|28
|9
|+19
|32
V
E
V
V
V
|2
|12
|9
|3
|0
|36
|11
|+25
|30
V
V
V
V
E
|3
|12
|9
|2
|1
|32
|17
|+15
|29
E
V
D
V
V
|4
|12
|8
|3
|1
|28
|14
|+14
|27
V
V
V
D
V
|5
|12
|8
|2
|2
|20
|10
|+10
|26
V
D
V
V
V
|6
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|+7
|21
V
E
V
D
V
|7
|12
|6
|2
|4
|25
|20
|+5
|20
D
D
V
V
E
|8
|12
|5
|3
|4
|19
|14
|+5
|18
V
E
D
V
E
|9
|12
|5
|3
|4
|17
|15
|+2
|18
E
V
V
V
V
|10
|12
|5
|1
|6
|13
|16
|-3
|16
V
D
V
V
V
|11
|12
|5
|1
|6
|10
|17
|-7
|16
D
V
D
D
D
|12
|12
|4
|3
|5
|21
|24
|-3
|15
E
V
D
E
E
|13
|12
|4
|2
|6
|15
|18
|-3
|14
D
E
D
D
V
|14
|12
|3
|1
|8
|20
|25
|-5
|10
V
D
D
D
D
|15
|12
|3
|1
|8
|12
|25
|-13
|10
D
E
D
D
D
|16
|12
|2
|3
|7
|17
|28
|-11
|9
D
E
V
E
D
|17
|12
|2
|2
|8
|10
|22
|-12
|8
D
D
V
E
D
|18
|12
|2
|2
|8
|16
|31
|-15
|8
D
D
D
D
D
|19
|12
|1
|3
|8
|13
|26
|-13
|6
E
D
D
E
D
|20
|12
|2
|0
|10
|8
|25
|-17
|6
D
V
D
D
D