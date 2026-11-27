Como x Juventus: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 13 29 de nov. de 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Equipes embaladas na Europa se enfrentam em duelo decisivo na Lombardia

A rodada da Serie A na noite de domingo terá, às margens do Lago de Como, um confronto decisivo entre dois clubes embalados por vitórias europeias no meio da semana e em busca de uma vaga na Champions League.

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O Como 1907 de Cesc Fàbregas soma 26 pontos, cinco a mais que a Juventus, e está invicto em casa no campeonato (4 vitórias, 1 empate). Sua defesa sofreu apenas 10 gols em 12 jogos. Depois de vencer o Cagliari por 2 a 0 no sábado passado, com gols de cabeça de Jacobo Ramón e Lucas Da Cunha, o Como confirmou a boa fase na terça-feira ao derrotar o AEK Atenas por 1 a 0 na Champions League, com o gol da vitória marcado por Luis Milla no segundo tempo.

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Do outro lado estará uma Juventus que finalmente encontrou um ritmo ofensivo implacável sob o comando de Luciano Spalletti. Depois de golear o Venezia por 4 a 0, com quatro gols em 18 minutos do segundo tempo no domingo passado, a Juventus (21 pontos) saiu atrás logo no início, mas virou e goleou o Omonoia FC por 4 a 1 na Liga Europa na quinta-feira.

O Como venceu a Juventus duas vezes por 2 a 0 no campeonato da temporada passada, incluindo uma vitória em Turim em fevereiro. O time de Spalletti chega determinado a se vingar e reduzir a diferença na disputa por vagas europeias.

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