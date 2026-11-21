Atalanta x Inter: detalhes da partida

Campeonato Italiano - Rodada 12 22 de nov. de 2026 - 14:45 New Balance Arena

Guerra civil entre Inter e Atalanta se soma à pressão pelo título italiano

A Atalanta recebe a Inter na New Balance Arena, em Bérgamo, pela Serie A, no domingo, 22 de novembro de 2026. A equipe de Cristian Chivu viaja a Bérgamo na segunda posição da tabela, enquanto a Atalanta está em 12º lugar após uma sequência turbulenta de resultados.

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A Atalanta chega ao confronto em má fase. A equipe de Maurizio Sarri venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sequência que inclui uma derrota por 3 a 0 em casa para o Parma e empates consecutivos com Frosinone e Fiorentina. A pressão aumenta sobre o clube de Bérgamo.

A Inter, por outro lado, tem apresentado atuações convincentes na maior parte do tempo. A equipe de Chivu venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma goleada por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League e uma vitória por 2 a 0 contra o Como antes da pausa para as seleções. O único tropeço nesse período foi a derrota por 3 a 1 no clássico contra o Milan.

Chivu também foi reconhecido pelo trabalho nesta temporada fora de campo. O técnico da Inter conquistou a Panchina d'Oro, prêmio do futebol italiano para treinadores, superando Cesc Fabregas, do Como, por apenas quatro votos em Coverciano.

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O ataque, porém, chega a Bérgamo desfalcado. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny começam a semana com lesões, o que põe em dúvida a disponibilidade das principais opções ofensivas da Inter.

Na defesa, Manuel Akanji deixou mais cedo a concentração da Suíça para a Liga das Nações devido a um problema muscular, mas a equipe médica do clube não está preocupada, e a expectativa é que o zagueiro esteja recuperado a tempo.

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