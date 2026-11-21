Atalanta x Inter: detalhes da partida
Guerra civil entre Inter e Atalanta se soma à pressão pelo título italiano
A Atalanta recebe a Inter na New Balance Arena, em Bérgamo, pela Serie A, no domingo, 22 de novembro de 2026. A equipe de Cristian Chivu viaja a Bérgamo na segunda posição da tabela, enquanto a Atalanta está em 12º lugar após uma sequência turbulenta de resultados.
A Atalanta chega ao confronto em má fase. A equipe de Maurizio Sarri venceu apenas um dos últimos cinco jogos em todas as competições, sequência que inclui uma derrota por 3 a 0 em casa para o Parma e empates consecutivos com Frosinone e Fiorentina. A pressão aumenta sobre o clube de Bérgamo.
A Inter, por outro lado, tem apresentado atuações convincentes na maior parte do tempo. A equipe de Chivu venceu quatro dos últimos cinco jogos, incluindo uma goleada por 3 a 0 sobre o Feyenoord na Champions League e uma vitória por 2 a 0 contra o Como antes da pausa para as seleções. O único tropeço nesse período foi a derrota por 3 a 1 no clássico contra o Milan.
Chivu também foi reconhecido pelo trabalho nesta temporada fora de campo. O técnico da Inter conquistou a Panchina d'Oro, prêmio do futebol italiano para treinadores, superando Cesc Fabregas, do Como, por apenas quatro votos em Coverciano.
O ataque, porém, chega a Bérgamo desfalcado. Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Ange-Yoan Bonny começam a semana com lesões, o que põe em dúvida a disponibilidade das principais opções ofensivas da Inter.
Na defesa, Manuel Akanji deixou mais cedo a concentração da Suíça para a Liga das Nações devido a um problema muscular, mas a equipe médica do clube não está preocupada, e a expectativa é que o zagueiro esteja recuperado a tempo.
Notícias dos times e elencos
Prováveis escalações de Atalanta x Inter de Milão
Time titular
Técnico
- M. Sarri
- C. Chivu
Forma recente
Histórico de confrontos
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|11
|9
|2
|0
|25
|9
|+16
|29
E
V
V
V
V
|2
|11
|9
|1
|1
|28
|13
|+15
|28
V
D
V
V
V
|3
|11
|8
|3
|0
|31
|10
|+21
|27
V
V
V
E
V
|4
|11
|7
|3
|1
|23
|13
|+10
|24
V
V
D
V
V
|5
|11
|7
|2
|2
|18
|10
|+8
|23
D
V
V
V
V
|6
|11
|6
|2
|3
|24
|15
|+9
|20
D
V
V
E
V
|7
|11
|5
|3
|3
|15
|12
|+3
|18
E
V
D
V
D
|8
|11
|5
|2
|4
|16
|14
|+2
|17
V
V
V
V
D
|9
|11
|5
|1
|5
|10
|15
|-5
|16
V
D
D
D
D
|10
|11
|4
|3
|4
|18
|14
|+4
|15
E
D
V
E
D
|11
|11
|4
|2
|5
|15
|17
|-2
|14
E
D
D
V
V
|12
|11
|4
|2
|5
|17
|20
|-3
|14
V
D
E
E
D
|13
|11
|4
|1
|6
|11
|16
|-5
|13
D
V
V
V
D
|14
|11
|3
|1
|7
|12
|22
|-10
|10
E
D
D
D
V
|15
|11
|2
|3
|6
|17
|25
|-8
|9
E
V
E
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D
|16
|11
|2
|2
|7
|9
|17
|-8
|8
D
V
E
D
D
|17
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|2
|2
|7
|16
|29
|-13
|8
D
D
D
D
D
|18
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|2
|1
|8
|17
|25
|-8
|7
D
D
D
D
V
|19
|11
|2
|0
|9
|8
|21
|-13
|6
V
D
D
D
V
|20
|11
|1
|2
|8
|12
|25
|-13
|5
D
D
E
D
D