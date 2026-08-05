A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado da bola está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, analisamos nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste especial, o destaque é o NEC. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Dick Schreuder, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Se na temporada passada o NEC iniciou a liga sem grandes expectativas, doze meses depois a situação mudou completamente. Depois de um histórico terceiro lugar, um vice na final da Copa da Holanda e uma vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões, a régua subiu bastante em Nijmegen. A pergunta já não é mais se o NEC pode surpreender, mas se o time de Dick Schreuder pode provar que a temporada histórica não foi um feito isolado.

Retrospecto da última temporada

A temporada 2025/26 será lembrada por muito tempo em Nijmegen. Sob o comando de Dick Schreuder, o NEC viveu a melhor campanha de Eredivisie de sua história. A equipe de Nijmegen terminou em terceiro lugar, chegou à final da Copa da Holanda e se classificou para a terceira fase preliminar da Liga dos Campeões. Além disso, o clube quebrou vários recordes, entre eles o maior número de pontos e de gols em uma única temporada de Eredivisie.

Schreuder deixou sua marca no time desde o primeiro dia de trabalho. O NEC talvez tenha jogado o futebol mais ofensivo da Eredivisie e impressionou com alta intensidade, muitas trocas de posição e enorme ímpeto para atacar. Em contrapartida, a equipe de Nijmegen às vezes mostrava fragilidade defensiva, mas o que ficou principalmente para os torcedores do NEC foi o futebol atraente, aliado a bons resultados.

Será interessante ver se o NEC conseguirá dar boa sequência à temporada histórica. Muitos adversários já conhecem a proposta ofensiva de Schreuder. Além disso, o futebol europeu representa uma carga extra para o elenco. Com isso, Schreuder talvez tenha pela frente um desafio ainda maior do que há um ano.

Transferências de chegada e saída

Uma temporada bem-sucedida raramente passa despercebida, e o NEC também não escapou neste verão do interesse por seus destaques. Basar Önal saiu por um valor recorde de 12,5 milhões de euros para o Lille OSC, enquanto Kodai Sano está a caminho do PSV. O clube já chegou inclusive a um acordo verbal com os eindhovenses sobre a transferência do japonês. Sano se transformou na temporada passada em um dos grandes destaques absolutos do time de Schreuder e deve render ao clube 14,5 milhões de euros, sem contar os bônus. Com isso, o NEC voltaria a quebrar seu recorde de transferência.

O NEC também leva em conta mais interesse por jogadores que despontaram na temporada passada. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic e Sami Ouaissa estão bem cotados em outros clubes, com Ouaissa sendo especialmente ligado ao Feyenoord.

Além de Önal, o clube também se despediu, entre outros, de Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González e Youssef El Kachati.

Com o futebol europeu no horizonte, o elenco naturalmente também foi bastante reforçado. O diretor técnico Carlos Aalbers apostou ainda mais na experiência ao contratar Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor e Jamiro Monteiro sem custos de transferência. Principalmente os três primeiros já construíram ampla trajetória no mais alto nível. Além deles, Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui e o emprestado Clement Bischoff também chegaram ao De Goffert.

Na temporada passada, o NEC se beneficiou sobretudo da evolução meteórica de jogadores relativamente jovens. O fato de neste verão ter havido uma escolha consciente por mais experiência é bem explicável. A combinação de um calendário europeu apertado e expectativas maiores exige jogadores que sabem o que é necessário para render em várias frentes. Os próximos meses terão de mostrar se os muitos rostos novos vão se adaptar tão rapidamente ao estilo intenso de Schreuder quanto seus antecessores.

Resultados na pré-temporada

A pré-temporada do NEC teve resultados mistos. A equipe de Nijmegen começou com um empate diante do De Treffers (1 a 1) e derrotas para MSV Duisburg (3 a 2), Anderlecht (3 a 2), Elversberg (0 a 1) e Sevilla (2 a 1). Em contrapartida, venceu V-Varen Nagasaki (3 a 1) e Al Fayha (7 a 0).

Para Dick Schreuder, no entanto, os placares tiveram importância secundária. Ele também sabia que o NEC precisava atingir o auge principalmente no começo de agosto, na fase preliminar da Liga dos Campeões. A pré-temporada, portanto, foi marcada sobretudo pela integração dos muitos reforços e pelo aperfeiçoamento dos automatismos.

Que o NEC parece pronto para valer ficou claro na noite de terça-feira, no jogo de ida contra o Olympiakos. A equipe de Nijmegen segurou com mérito o gigante grego em 0 a 0 e deixou excelente impressão. Com essa atuação, o time mostrou que pode competir muito bem em nível europeu, o que mantém viva a perspectiva de uma vaga no decisivo playoff da Liga dos Campeões.

O estilo de jogo

Alta intensidade, pressão constante e a dose necessária de oportunismo: é assim que se pode definir muito bem o estilo de jogo de Schreuder. Com seu "futebol em velocidade máxima", Schreuder deu muito colorido à Eredivisie. Todos os seus jogadores estavam em excelente condição física, o que permitia que praticamente qualquer um aparecesse na área adversária.

O treinador construiu em pouco tempo uma filosofia de jogo clara, e não há motivo algum para abandoná-la nesta temporada. A equipe de Nijmegen geralmente atua em um 3-4-2-1, no qual os três zagueiros centrais cuidam da saída de bola e os alas cobrem praticamente o corredor inteiro. Com isso, o NEC consegue pressionar com muitos jogadores no campo do adversário e buscar o ataque de forma contínua.

Isso rende um futebol atraente, mas também exige muito dos jogadores. Os alas precisam subir e descer o tempo todo, o meio-campo tem de percorrer grandes distâncias e, na frente, é exigida muita movimentação. Foi justamente por isso que o NEC investiu claramente em jogadores experientes neste verão. Eles não precisam apenas acrescentar qualidade, mas também suportar a intensidade exigida pelo estilo de jogo de Schreuder.

A principal questão é como os adversários vão se adaptar. Na temporada passada, a equipe de Nijmegen surpreendeu muitos times com sua proposta ultraofensiva. Agora, todos os clubes da Eredivisie já sabem o que esperar. Cabe a Schreuder ligar novamente o futebol atraente aos resultados, agora que o técnico já não guarda segredos para muitos adversários.

O jogador-chave

Depois de uma excelente temporada de estreia em Nijmegen, Lebreton parece pronto para se firmar de vez como um dos principais pilares do NEC. O francês talvez tenha sido a maior surpresa do elenco de Dick Schreuder na temporada passada e impressionou com sua enorme capacidade de correr e inteligência tática, por exemplo buscando constantemente a profundidade sem a bola. E, quando recebe a bola, é quase impossível pará-lo com seus dribles.

Justamente após a iminente saída de Kodai Sano, ainda mais responsabilidade cairá sobre os ombros de Lebreton. O francês não terá apenas de preservar o equilíbrio no meio-campo, mas também desempenhar um papel importante na forma como o NEC pressiona e faz a transição rápida. Com isso, ele cumpre uma função-chave no estilo intenso de Schreuder.

Quem vai surpreender positivamente?

Clement Bischoff pode muito bem se tornar uma das surpresas da temporada da Eredivisie. O ponta emprestado pelo Red Bull Salzburg parece ter perspectiva imediata de vaga entre os titulares e terá no NEC a chance de se mostrar em um nível mais alto.

O internacional de base da Dinamarca também se encaixa no perfil com o qual Schreuder gosta de trabalhar: jogadores rápidos e com muita profundidade. Se Bischoff conseguir se adaptar com facilidade ao futebol holandês, pode se transformar em uma das revelações da competição.

Quando a temporada será bem-sucedida?

Embora o NEC tenha terminado em terceiro lugar na temporada passada, o objetivo oficial segue inalterado: uma vaga entre os oito primeiros e nova classificação para o futebol europeu, como Schreuder informou recentemente. Parece uma ambição modesta, mas, diante do calendário duplo e das expectativas transformadas, é certamente realista.

Na visão de Schreuder, esta temporada gira sobretudo em torno da confirmação. Não por terminar novamente em terceiro, mas por mostrar que o NEC pode se medir de forma estrutural com a subelite do futebol holandês.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Tjaronn Chery. Nejasmic, outro candidato a esse prêmio, é impossível de segurar e ainda deixará o clube mais tarde nesta janela. Mesmo aos 38 anos, Chery segue sendo o cérebro criativo do NEC. Em alguns momentos da última temporada, ele conduziu o time com gols muito bonitos e continuará sendo extremamente importante para o clube na próxima campanha.

Maior decepção: Emre Mor. Mor tem muito talento, mas raramente conseguiu demonstrá-lo por um período mais longo nos últimos anos. No NEC, ele recebe a chance de dar uma nova vida à carreira, mas a concorrência é grande, o que faz com que não consiga conquistar uma vaga de titular.

Melhor reforço: Dusan Tadic. O NEC trouxe com Tadic uma enorme bagagem de experiência. O estilo de jogo de Schreuder parece sob medida para o sérvio. Pelos lados, ele já não consegue mais entregar tudo por noventa minutos, mas como centroavante terá grande valor.

Artilheiro: Chery já foi um dos jogadores mais produtivos do NEC na temporada passada e ainda bate os pênaltis. Com sua excelente técnica de chute, ele vai se tornar o artilheiro, ainda mais porque Linssen e Tadic vão revezar no comando do ataque.

Resultado europeu: Quartas de final da Liga Europa. O NEC chega aos playoffs da Liga dos Campeões, mas fica por pouco aquém diante do FK Bodø/Glimt. Na sequência, a equipe de Nijmegen consegue convencer na fase de grupos da Liga Europa, antes de cair nas quartas de final.

Classificação final na Eredivisie: Quinto lugar. Um novo terceiro lugar será uma tarefa difícil por causa do calendário mais pesado e da saída de alguns pilares do time. Ainda assim, o NEC continua tendo qualidade suficiente para voltar a garantir uma vaga no futebol europeu.

Outras prévias da temporada

Na preparação para a primeira rodada da Eredivisie, nesta semana colocamos os dezoito clubes em destaque. Abaixo, você encontra as prévias de clubes que já foram publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Quer saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o NEC.







