A pré-temporada está chegando ao fim, os primeiros jogos oficiais já foram disputados e o mercado da bola está a todo vapor. A nova temporada da Eredivisie agora está realmente batendo à porta. Em uma série de prévias da temporada, vamos analisar nesta semana todos os dezoito clubes da Eredivisie. Neste especial, colocamos o NEC em destaque. Analisamos a janela de transferências, mergulhamos no estilo de jogo de Dick Schreuder, apontamos um jogador que pode surpreender e fazemos algumas outras previsões (ousadas) para a nova temporada.

Se na última temporada o NEC iniciou a liga sem grandes expectativas, doze meses depois a situação mudou completamente. Após um histórico terceiro lugar, uma final de copa perdida e uma vaga na fase preliminar da Champions League, a barra em Nijmegen está bem mais alta. A pergunta já não é mais se o NEC pode surpreender, mas se o time de Dick Schreuder consegue provar que a temporada histórica não foi um pico isolado.

Retrospecto da última temporada

A temporada 2025/26 será lembrada por muito tempo em Nijmegen. Sob o comando de Dick Schreuder, o NEC viveu a melhor temporada de Eredivisie de sua história. A equipe de Nijmegen terminou em terceiro, chegou à final da Copa da Holanda e se classificou para a terceira fase preliminar da Champions League. Além disso, o clube quebrou vários recordes, incluindo a maior pontuação e o maior número de gols em uma única temporada de Eredivisie.

Schreuder deixou sua marca no time desde o primeiro dia de trabalho. O NEC talvez tenha jogado o futebol mais ofensivo da Eredivisie e impressionou com alta intensidade, muitas trocas de posição e uma enorme vontade de atacar. Em contrapartida, a equipe de Nijmegen às vezes era vulnerável defensivamente, mas o que ficou sobretudo para os torcedores do NEC foi o futebol atraente, aliado a bons resultados.

Será interessante ver se o NEC consegue dar uma boa sequência à temporada histórica. Muitos adversários já conhecem o estilo ofensivo de Schreuder. Além disso, o futebol europeu representa uma carga extra para o elenco. Com isso, Schreuder talvez esteja diante de um desafio ainda maior do que há um ano.

Transferências de chegada e saída

Uma temporada de sucesso raramente passa despercebida, e o NEC também não escapou neste verão do interesse por seus destaques. Basar Önal saiu por um valor recorde de 12,5 milhões de euros para o Lille OSC, enquanto Kodai Sano está a caminho do PSV. O clube já chegou inclusive a um acordo verbal com os eindhovenenses sobre a transferência do japonês. Sano se transformou na última temporada em um dos grandes destaques absolutos do time de Schreuder e deve render ao clube 14,5 milhões de euros, sem contar bônus. Com isso, o NEC voltaria a quebrar um recorde de transferência.

O NEC também leva em conta mais interesse por jogadores que despontaram na última temporada. Noé Lebreton, Deveron Fonville, Darko Nejasmic e Sami Ouaissa estão bem cotados em outros clubes, com Ouaissa sendo especialmente ligado ao Feyenoord.

Além de Önal, o clube também se despediu de, entre outros, Dirk Proper, Jasper Cillessen, Eli Dasa, Jetro Willems, Virgil Misidjan, Rober González e Youssef El Kachati.

Com o futebol europeu no horizonte, o elenco naturalmente também foi bastante reforçado. O diretor técnico Carlos Aalbers apostou ainda mais em experiência ao contratar sem custos de transferência Dusan Tadic, Perr Schuurs, Emre Mor e Jamiro Monteiro. Principalmente os três primeiros já provaram amplamente seu valor no mais alto nível. Além deles, Kaj Sierhuis, Tobias Storm, Adam Tahaui e o emprestado Clement Bischoff também chegaram ao De Goffert.

Na última temporada, o NEC se beneficiou sobretudo do desenvolvimento meteórico de jogadores relativamente jovens. Que neste verão a escolha consciente tenha sido por mais experiência é algo fácil de explicar. A combinação de um calendário europeu apertado e das expectativas mais elevadas exige jogadores que saibam o que é necessário para render em várias frentes. Os próximos meses terão de mostrar se os muitos rostos novos vão se adaptar tão rapidamente ao estilo intenso de Schreuder quanto seus antecessores.

Resultados na pré-temporada

A pré-temporada do NEC trouxe resultados mistos. A equipe de Nijmegen começou com um empate contra o De Treffers (1 a 1) e perdeu para MSV Duisburg (3 a 2), Anderlecht (3 a 2), Elversberg (0 a 1) e Sevilla (2 a 1). Em contrapartida, venceu V-Varen Nagasaki (3 a 1) e Al Fayha (7 a 0).

Para Dick Schreuder, no entanto, os resultados tinham importância secundária. Ele também sabia que o NEC precisava atingir seu auge sobretudo no início de agosto, na fase preliminar da Champions League. A pré-temporada, portanto, esteve principalmente voltada para encaixar os muitos reforços e aprimorar ainda mais os automatismos.

Que o NEC parece pronto para a hora da verdade ficou claro na noite de terça-feira, no jogo de ida contra o Olympiakos. A equipe de Nijmegen segurou bem o gigante grego no 0 a 0 e deixou excelente impressão. Com essa atuação, o time provou que pode se sustentar muito bem em nível europeu, o que deixa uma vaga na decisiva fase de play-off da Champions League plenamente no horizonte.

O estilo de jogo

Alta intensidade, pressão constante e a dose necessária de oportunismo: é assim que o estilo de jogo de Schreuder pode ser bem caracterizado. Com seu “futebol no acelerador”, Schreuder deu muita cor à Eredivisie. Todos os seus jogadores estavam em grande forma física, o que permitia que praticamente qualquer um aparecesse na área do adversário.

O treinador estabeleceu em pouco tempo uma filosofia de jogo clara, e não há motivo algum para abrir mão dela nesta temporada. A equipe de Nijmegen geralmente atua em um 3-4-2-1, no qual os três zagueiros centrais cuidam da saída de bola e os alas cobrem praticamente todo o corredor. Com isso, o NEC consegue pressionar com muitos jogadores no campo do adversário e buscar o ataque de forma permanente.

Isso resulta em um futebol atraente, mas também exige muito dos jogadores. Os alas precisam subir e descer o tempo todo, o meio-campo precisa percorrer grandes distâncias e na frente há muita movimentação. Foi justamente por isso que o NEC investiu claramente em jogadores experientes neste verão. Eles não precisam apenas acrescentar qualidade, mas também ter a intensidade que o estilo de jogo de Schreuder exige.

A questão principal é como os adversários vão se adaptar. Na última temporada, a equipe de Nijmegen surpreendeu muitos times com seu estilo ultraofensivo. Agora, todos os clubes da Eredivisie sabem o que esperar. Cabe a Schreuder voltar a aliar o futebol atraente aos resultados, agora que o treinador já não guarda segredos para muitos adversários.

O jogador-chave

Depois de uma excelente temporada de estreia em Nijmegen, Lebreton parece pronto para se consolidar de vez como um dos grandes pilares do NEC. O francês foi talvez a maior surpresa do elenco de Dick Schreuder na última temporada e impressionou com sua enorme capacidade de correr e visão tática, por exemplo ao atacar com frequência a profundidade sem a bola. E, quando recebe a bola, é quase impossível pará-lo com seus dribles.

Justamente após a iminente saída de Kodai Sano, ainda mais responsabilidade cairá sobre os ombros de Lebreton. O francês não só terá de manter o equilíbrio no meio-campo, mas também desempenhar um papel importante na forma como o NEC pressiona e faz a transição rápida. Com isso, ele cumpre um papel-chave no estilo intenso de Schreuder.

Quem vai surpreender positivamente?

Clement Bischoff pode muito bem ser uma das surpresas da temporada da Eredivisie. O ponta emprestado pelo Red Bull Salzburg parece ter perspectiva imediata de vaga entre os titulares e ganha no NEC a chance de se mostrar em um nível mais alto.

Além disso, o jovem internacional dinamarquês se encaixa no perfil com o qual Schreuder gosta de trabalhar: jogadores rápidos e com muita profundidade. Se Bischoff conseguir se adaptar com facilidade ao futebol holandês, pode se transformar em uma das revelações da liga.

Quando a temporada será um sucesso?

Embora o NEC tenha terminado em terceiro na última temporada, o objetivo oficial segue inalterado: ficar entre os oito primeiros e se classificar novamente para o futebol europeu, como Schreuder informou recentemente. Parece uma ambição modesta, mas, diante do calendário duplo e das expectativas diferentes, é certamente realista.

Na visão de Schreuder, esta temporada gira principalmente em torno de confirmação. Não por voltar a terminar em terceiro, mas por mostrar que o NEC pode competir de forma estrutural com o segundo pelotão do futebol holandês.

Previsões (ousadas)

Jogador do Ano: Tjaronn Chery. Nejasmic, outro candidato a esse prêmio, não deve permanecer e vai sair mais tarde nesta janela. Mesmo aos 38 anos, Chery segue sendo o cérebro criativo do NEC. Na última temporada, ele por vezes conduziu o time com gols muito bonitos e também seguirá extremamente importante para o clube na próxima campanha.

Maior decepção: Emre Mor. Mor tem muito talento, mas raramente conseguiu mostrar isso por um período mais longo nos últimos anos. No NEC, ele tem a chance de dar uma nova vida à carreira, mas a concorrência é grande, e por isso não consegue conquistar uma vaga entre os titulares.

Melhor reforço: Dusan Tadic. O NEC trouxe com Tadic uma enorme dose de experiência. O estilo de jogo de Schreuder parece cair como uma luva para o sérvio. Pelos lados, ele já não consegue se entregar por noventa minutos, mas como centroavante terá grande valor.

Artilheiro: Chery já foi um dos jogadores mais produtivos do NEC na última temporada e também cobra os pênaltis. Com sua grande técnica de chute, ele se tornará o artilheiro, sobretudo porque Linssen e Tadic vão revezar na posição de centroavante.

Resultado europeu: Quartas de final da Liga Europa. O NEC chega aos play-offs da Champions League, mas ali acaba ficando por pouco aquém contra o FK Bodø/Glimt. Na sequência, a equipe de Nijmegen consegue convencer na fase de grupos da Liga Europa, e as quartas de final serão o ponto final da caminhada.

Classificação final na Eredivisie: Quinto lugar. Um novo terceiro lugar será uma tarefa difícil por causa do calendário mais pesado e da saída de alguns pilares. Ainda assim, o NEC segue tendo qualidade suficiente para voltar a garantir uma vaga no futebol europeu.

Outras prévias da temporada

Na reta de chegada para a primeira rodada da Eredivisie, destacamos nesta semana todos os dezoito clubes. Abaixo, você encontra as prévias dos clubes que já foram publicadas:

ADO Den Haag

Ajax

AZ

Cambuur

Excelsior

Feyenoord

Fortuna Sittard

Curioso para saber quando a prévia da temporada do seu clube favorito será publicada? Pergunte nos comentários. E compartilhe também suas previsões (ousadas) sobre o NEC.







