Prévia da partida da Premier League entre Hull City e Manchester United

Hull City x Manchester United começa em 22 de agosto de 2026, às 07h30 EST e 12h30 GMT.
Hull City enfrenta o Manchester United na 1ª rodada
O Hull City retorna à Premier League no sábado após um período de nove anos nas divisões inferiores, e sua recompensa é um confronto na rodada de abertura contra o gigante Manchester United.
Como o Hull chegou até aqui?
O Hull voltou à terra prometida da Premier League após se classificar para os playoffs da Championship da temporada passada na última rodada da temporada regular, seguido por vitórias sobre o Millwall nas semifinais e o Middlesbrough na final. O clube foi ativo no mercado de transferências, trazendo 14 novos jogadores para ajudar com os rigores do futebol de elite. O Hull começou a temporada passada como favorito ao rebaixamento na Championship e sofreu 66 gols na liga, a quarta pior marca, ao longo do caminho. Dizer que foi uma surpresa que o time tenha chegado à final dos playoffs, e depois vencido, seria pouco.
Muito vai depender do herói da final dos playoffs, Oli McBurnie, autor de 19 gols na temporada passada.Getty Images
Os reforços do Hull
O Hull fez mudanças profundas em seu elenco. Até agora, 11 jogadores chegaram: Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath e a contratação recorde do clube, o zagueiro Nobel Mendy, que chegou do Rayo Vallecano por pouco mais de £20 milhões.Getty Images
Carrick pode retomar de onde parou?
Na segunda metade da temporada 2025-26, o United foi uma das melhores equipes da Europa sob o comando interino de Michael Carrick. O ex-meio-campista do United transformou o destino da equipe após uma primeira metade desastrosa de campanha sob Ruben Amorim. O técnico de 44 anos herdou um elenco que ocupava o 10º lugar na tabela e o transformou em um time capaz de bater Arsenal, Liverpool e Manchester City no espaço de quatro meses. Essa sequência de 12 vitórias, três empates e duas derrotas em 17 partidas de Premier League lhe rendeu um contrato permanente de dois anos.Getty Images
Carga extra para o elenco do United
Um gasto líquido de £55 milhões no verão viu os meio-campistas Andrey Santos e Youri Tielemans chegarem de Chelsea e Aston Villa, respectivamente. O United disputará a Champions League pela primeira vez em três anos, e isso sem dúvida colocará pressão extra sobre seus jogadores. Rasmus Hojlund foi vendido ao Napoli por £38 milhões, enquanto Casemiro, Jadon Sancho e Tyrell Malacia saíram em transferências sem custos. Marcus Rashford retorna após um período por empréstimo no Barcelona, mas ainda não está claro se ele seguirá em Old Trafford para a nova temporada. O wonger de 18 anos Tynan Thompson chegou do Tottenham Hotspur em um acordo de £8 milhões. O United tem forte concorrência por vagas no ataque, com Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo e Matheas Cunha já comprovados neste nível. A defesa central é uma preocupação para o United, com Matthijs de Ligt e Lenny Yoro lidando ambos com lesões persistentes. Bruno Fernandes continua sendo o talismã do clube. O armador português quebrou o recorde de assistências em uma única temporada da Premier League no último ano, criando 21 gols para companheiros de equipe.Getty Images
Prováveis escalações
Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.
Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Hull x Manchester United
Técnico
- S. Jakirovic
O Hull City chega para a partida com um número significativo de jogadores indisponíveis. Jakirovic não conta com o goleiro Jack Butland, os defensores John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes e Jens Hjertø-Dahl, os meio-campistas Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob e Oscar Zambrano, e os atacantes Liam Millar e Enis Destan. Nenhuma provável escalação foi confirmada, e atualizações serão adicionadas mais perto do início do jogo.
O Manchester United também lida com preocupações por lesão antes da viagem ao norte. Carrick não pode contar com Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount ou Tom Heaton. Nenhuma escalação confirmada foi divulgada, e são esperadas mais notícias da equipe à medida que a partida se aproxima.
Forma
Os últimos cinco resultados do Hull City mostram três vitórias, um empate e uma derrota. Sua partida mais recente terminou em derrota por 2 a 0 para o Eintracht Frankfurt em um amistoso em 8 de agosto, enquanto seu resultado competitivo anterior foi uma vitória por 1 a 0 sobre o Middlesbrough na Championship em 23 de maio. O time também venceu Konyaspor por 3 a 0 e Rizespor por 2 a 1 na pré-temporada, marcando sete gols em suas cinco partidas e sofrendo cinco.
Os últimos cinco jogos do Manchester United renderam três vitórias, um empate e uma derrota. Seu compromisso mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Leeds United em 12 de agosto, que o United venceu nos pênaltis. O time também empatou por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain e venceu o Atletico Madrid por 2 a 1, enquanto a goleada por 5 a 0 sobre o Rosenborg foi o resultado de destaque de sua pré-temporada. O United marcou nove gols nesses cinco jogos e sofreu quatro, embora a derrota para o Wrexham no início da pré-temporada continue sendo uma mancha notável.
Retrospecto do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre estes dois clubes aconteceu em fevereiro de 2017, quando as equipes empataram por 0 a 0 na Premier League em Old Trafford. Nos últimos cinco encontros registrados, o United leva vantagem, com duas vitórias, enquanto o Hull tem um triunfo e dois jogos terminaram empatados. A única vitória do Hull nessa sequência veio na Carabao Cup, em janeiro de 2017, por 2 a 1 em casa, enquanto o United venceu o jogo de ida daquele confronto por 2 a 0.