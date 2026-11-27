Como assistir a Preston North End x Norwich City com uma VPN

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Prévia da partida

Championship - Rodada 18 28 de nov. de 2026 - 07:30 Deepdale

O Preston North End recebe o Norwich City em Deepdale pela Championship, em um confronto entre um time da metade inferior e outro da metade superior da tabela, em Lancashire.

O time de Graham Alexander ocupa a 22ª posição e chega embalado. Na noite de terça-feira, venceu o Cardiff City fora de casa por 4 a 0, resultado que deu ânimo a uma equipe que havia perdido dois dos três jogos anteriores.

Antes dessa vitória, o Preston havia empatado por 1 a 1 fora de casa com o West Ham United e vencido o Southampton por 1 a 0 em casa, no início deste mês. O Preston tem marcado gols recentemente, mas ainda precisa recuperar terreno perto da parte de baixo da tabela.

O Norwich chega na 11ª posição e vive boa fase sob o comando de Philippe Clement. O time não perdeu nenhum dos últimos cinco jogos pela liga e venceu quatro deles.

Nessa sequência, o Norwich venceu o Bristol City por 5 a 0 e o Derby County por 4 a 0, ambos fora de casa. Em seu compromisso mais recente, empatou por 1 a 1 fora de casa com o Queens Park Rangers.

O Preston precisará reforçar a defesa contra um adversário que tem marcado muitos gols fora de casa. Veja como acompanhar a partida.

As informações oficiais de transmissão deste jogo ainda não estão disponíveis. Os detalhes sobre o canal de TV e a transmissão ao vivo serão adicionados assim que forem confirmados.

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