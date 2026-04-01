Prestiani sobre o caso de Vinícius: fui punido sem nenhuma prova de algo que eu não disse

Gianluca Prestiani (20 anos), jogador do Benfica, negou ter proferido qualquer insulto racista contra Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, durante o confronto entre as duas equipes nas oitavas de final da Liga dos Campeões, em Portugal.

A União Europeia de Futebol (UEFA) anunciou a suspensão do jogador para a partida de volta contra o Real Madrid, no Estádio Santiago Bernabéu.

A decisão foi tomada no âmbito das investigações em andamento, depois que Vinícius confirmou que Brestiani o chamou de macaco, o que provocou uma grande polêmica dentro e fora de campo.

Prestiani concedeu uma entrevista ao canal “Telefe”, na qual falou sobre o incidente, dizendo: “O que realmente me magoou foi ser tratado por algo que nunca fiz. Isso me magoou mais do que qualquer outra coisa. Mas, felizmente, estou muito tranquilo, porque todos que me conhecem sabem que tipo de pessoa eu sou, e isso me basta”.

E continuou: “Sou muito grato ao clube (Benfica) que acreditou em mim e me apoiou durante toda essa jornada. O clube e meus companheiros de equipe demonstraram esse apoio internamente, e isso significa muito mais para mim do que simplesmente publicar uma história no Instagram”.

Antes de encerrar sua fala, de forma muito comovente, ele disse: “Isso me magoou muito. Fui punido sem nenhuma prova de algo que eu não disse. Mas agora tudo acabou. Estou muito grato à comissão técnica do Benfica, que esperou por mim até o último momento para me colocar em campo (na partida de volta).”

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