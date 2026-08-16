Presidente do Trabzonspor: o povo turco acorda e dorme com o nome de Salah

Ertuğrul Doğan, presidente do Trabzonspor, falou sobre o valor da contratação do egípcio Mohamed Salah, que se juntou às fileiras do time neste verão, após o fim de sua trajetória histórica no Liverpool.

Doğan disse, através do canal ON Sport, à jornalista Merihan Amr: "O povo turco em Trabzon dorme e acorda com o nome de Mohamed Salah. A torcida vive um estado de ânimo especial após a conclusão da contratação".

E acrescentou: "Estamos vivendo esses momentos felizes com grande entusiasmo, pois acreditamos que fizemos uma contratação humana da melhor personalidade".

Destacou: "Salah é um dos jogadores mais importantes do mundo, se não o primeiro do mundo, e desde o primeiro dia dele em Trabzon criou um clima agradável com seus amigos e companheiros no time turco".

O presidente do Trabzonspor esclareceu: "A transferência de Mohamed Salah para nós nos apoia em muitas coisas fora do futebol, e é uma alegria para o mundo islâmico, além de nos influenciar positivamente em todas as áreas".

Ressaltou: "Salah será uma ponte para a aproximação e o fortalecimento das relações entre o Egito e a Turquia. Estamos vivendo um estado de paixão e entusiasmo, e não há dúvida de que seu impacto no aspecto futebolístico será enorme".

E completou: "Espero um aumento na presença de turistas egípcios em Trabzon, para assistir a Mohamed Salah nas partidas".