Serdar Adalı, presidente do Beşiktaş, revelou os bastidores de uma série de assuntos importantes no mercado de transferências do verão atual, com destaque para a contratação do sérvio Dušan Vlahović, além dos negócios envolvendo Leandro Trossard e Alexander Nübel, garantindo que a equipe tem como meta brigar por títulos nesta temporada.

Adalı disse, em declarações ao site "Duhuliye", turco especializado em notícias do Beşiktaş: "Nossa maior contratação é o nosso treinador, Vincenzo Italiano. Desde o primeiro dia da sua chegada, ele sempre foi positivo. Depois de começar a trabalhar com a equipe, disse: temos um time muito bom, presidente, traga-me um bom atacante, e se as nossas condições permitirem, vamos contratar Vlahović, é o suficiente".

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O presidente do Beşiktaş falou sobre as negociações que ocorreram em torno do craque egípcio Mohamed Salah, que acabou se transferindo para o turco Trabzon, afirmando: "Quando o negócio do Salah nos foi oferecido, fiz um grande esforço para convencer o treinador e a comissão técnica".

E prosseguiu: "O treinador e a comissão técnica não estavam dispostos (a contratar Salah). Mas as condições que eles (Salah e seu agente) pediram não estavam de acordo com os princípios do nosso clube, e não faziam parte do planejamento que traçamos no início do período de transferências. Como as condições não bateram, recuamos".

E acrescentou: "Se tivéssemos contratado Salah, não teríamos conseguido trazer Vlahović, que era o desejo do treinador. Estou muito feliz por ter concretizado a contratação que ele queria".

Negociações antecipadas

Adalı revelou que as negociações do Beşiktaş com Vlahović começaram cedo, afirmando: "Alguns negócios, especialmente a contratação de grandes nomes, não são fáceis. Levei 4 meses para trazer Quaresma ao Beşiktaş. E também vínhamos negociando com Vlahović desde junho. É um jogador de grande personalidade e muito motivado, e tudo o que me prometeu, cumpriu".

Ele também demonstrou sua satisfação com a contratação de Trossard e Nübel, dizendo: "O desempenho e a qualidade de Nübel, e o fato de um nome como Trossard vestir a camisa do Beşiktaş, me deixam muito feliz, assim como todos os torcedores. E todos os nossos outros jogadores têm um valor especial".

Adalı encerrou suas declarações reforçando que o objetivo do Beşiktaş é brigar por títulos nesta temporada, e não apenas construir um time para o futuro: "Temos um time que quer conquistar o título já nesta temporada, e não daqui a 3 ou 5 anos. Eu já havia dito antes: vou trazer jogadores que ninguém imagina, e mantenho a minha palavra".