Presidente do Atlético se pronuncia sobre o drama em torno de Álvarez e faz uma declaração muito clara

Julián Álvarez declarou recentemente que deseja deixar o Atlético de Madrid. Parecia que ele iria se transferir para o FC Barcelona, mas o presidente do Atlético parece agora pôr um fim ao drama em torno da transferência do atacante argentino.

Álvarez anunciou no final de junho que havia informado a diretoria do clube sobre seu desejo de sair. Ele fez essa declaração após a partida entre a Argentina e a Áustria (2 a 0). “O melhor para todos é uma transferência e quero realizar meu sonho”, disse ele na época. Barça, Real Madrid e Paris Saint-Germain pareciam demonstrar grande interesse.

As declarações do atacante causaram grande comoção. Fabrizio Romano informou imediatamente que Álvarez e o Barcelona haviam chegado a um acordo pessoal. Isso foi notável, já que o clube madrilenho não havia dado permissão aos catalães para negociar com seu jogador.

O Atlético já havia deixado claro anteriormente que a saída de Álvarez para o Barcelona estava absolutamente fora de questão. “Não há valor pelo qual o Barcelona possa comprar Julián. Ele não será vendido ao Barcelona”, afirmou o clube com firmeza na época.

De acordo com a mídia espanhola, o Atlético também recusou uma oferta de 150 milhões de euros do Real Madrid, seu rival da mesma cidade. O contrato de Álvarez, válido até meados de 2030, contém uma cláusula de rescisão de nada menos que 500 milhões de euros. Os clubes interessados são encaminhados a essa cláusula.

Nas redes sociais do clube, o presidente Enrique Cerezo anunciou que manterá sua posição. “Minha intenção é clara, assim como a do clube. Deixamos isso bem claro para Álvarez, sua equipe de assessoria e o presidente do Barça, Joan Laporta.”

“O Atlético é o lugar perfeito para Julián e ele é o atacante ideal para o Atlético.” Cerezo ressaltou que havia ouvido as declarações de Laporta sobre a viabilidade da contratação do argentino. “Não queremos vendê-lo e não aceitaremos uma oferta de 100, 150 ou 200 milhões de euros.”







