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Bandar bin Fahd Al-Muqail, presidente do Al-Riyadh, esclareceu a verdade sobre as notícias que circulam a respeito da contratação do técnico marroquino Hussein Ammouta pelo clube saudita, para assumir o comando técnico do time no próximo período.

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A passagem do técnico marroquino pelo Al Ahly, do Egito, terminou há poucos dias, após a derrota do time vermelho por 2 a 0 para o Pyramids, pelo Campeonato Egípcio.

Ammouta, de 57 anos, havia assumido o comando do Al Ahly no início de julho passado, com contrato de duas temporadas, como substituto do dinamarquês Jess Thorup.

Ammouta comandou o time egípcio em 14 partidas, em diferentes competições, com 11 vitórias, dois empates e uma derrota.

Nas últimas horas, circularam notícias de que o Al-Riyadh havia contratado Hussein Ammouta, além de uma foto em que ele aparece segurando a camisa do clube saudita, que já defendeu como jogador.

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No entanto, o presidente do Al-Riyadh negou neste domingo todas as notícias que se espalharam nas últimas horas sobre a contratação do técnico marroquino.

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Bandar bin Fahd Al-Muqail compartilhou em sua conta na plataforma “X” uma das notícias sobre a contratação de Hussein Ammouta pelo clube e comentou: “Mentir ainda mais”, encerrando assim a polêmica sobre a veracidade do negócio com o técnico marroquino.

Shobeir gera polêmica sobre a demissão de Ammouta

No Al Ahly, as demissões nem sempre acontecem por causa de uma derrota. Às vezes, o motivo é muito mais profundo, e foi isso que afirmou o comunicador Ahmed Shobeir, ex-goleiro do time , poucas horas depois de o Al Ahly anunciar a demissão do técnico marroquino Hussein Ammouta e de sua comissão técnica, após a derrota por 2 a 0 para o Pyramids.

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Enquanto todos acreditavam que a derrota para o Pyramids tinha sido o motivo direto da saída de Ammouta, Shobeir veio a público para contrariar todas as expectativas e garantir que o problema não estava nos resultados nem na diretoria, mas em algo que não se vê em campo, mas que destrói qualquer time por dentro: a falta de confiança dos jogadores no técnico.

Shobeir publicou em sua conta no “X” uma postagem que incendiou as redes sociais, na qual afirmou: “Por que a saída de Ammouta do Al Ahly era inevitável? A pior coisa, pessoal, é os jogadores não estarem convencidos do técnico!”.

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Shobeir acrescentou: “Apesar de todos dizerem que ele é muito educado e extremamente respeitoso, tecnicamente não havia sintonia entre os jogadores e Ammouta. A situação piorava dia após dia, até chegarmos à derrota para o Pyramids, e depois disso ficou muito difícil ele continuar”.

O Al Ahly teve uma atuação muito fraca contra o Pyramids, indigna do ex-campeão africano: em um dos momentos da partida, a posse de bola chegou a 80% para o Pyramids, contra apenas 20% para o time vermelho.

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Com a derrota, o Al Ahly estacionou nos 20 pontos e caiu para a terceira posição na tabela do Campeonato Egípcio, enquanto o Pyramids chegou a 27 pontos na liderança. Já o arquirrival Zamalek subiu para o segundo lugar, com 22 pontos, após vencer o El Gouna por 2 a 1 na mesma rodada.