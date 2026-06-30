Presidente da Federação Espanhola anuncia a candidatura para sediar a final da Copa do Mundo de 2030

O presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, Rafael Lozano, anunciou hoje, terça-feira, que a federação envidará todos os esforços para garantir que a final da Copa do Mundo de 2030 seja realizada na Espanha, expressando seu desejo de que esta edição centenária seja a melhor Copa do Mundo da história.

O jornal espanhol “Marca” informou que Lozán explicou, durante seu discurso na Assembleia Geral da Federação Espanhola, que a entidade concentrará todos os seus esforços na organização do próximo Mundial, que será sediado pela Espanha em conjunto com Portugal e Marrocos, assim que terminar a próxima Copa do Mundo nos Estados Unidos, no México e no Canadá.

O presidente da Federação Espanhola afirmou: “Vamos trabalhar para que a final da Copa do Mundo seja realizada na Espanha. Esse trabalho terá início assim que terminar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, no Canadá e no México, que trará receitas impressionantes e um grande impacto internacional para o nosso país, algo que deve nos preocupar aqui na Espanha. Esperamos poder apresentar a melhor edição centenária da Copa do Mundo e a melhor de toda a história”.

Luzán revelou que o governo entrou em contato recentemente com a Federação Real Espanhola de Futebol com o objetivo de colaborar na organização do torneio mundial, enfatizando que a resposta da federação será de lealdade e cooperação total.

Luzán acrescentou: “O governo entrou em contato conosco recentemente para trabalharmos juntos, e espero que possamos fazer isso”, defendendo, ao mesmo tempo, a necessidade de representar todas as partes e componentes do futebol espanhol na comissão de trabalho responsável pela organização da Copa do Mundo.

O presidente da Federação defendeu abertamente a necessidade de incluir a Liga Espanhola, afirmando: “Essa comissão deve ser pluralista e contar com a participação de todos os atores do futebol espanhol; há um ator principal e influente que conseguiu nos apresentar ao mundo como donos da melhor liga do mundo, que é a Liga Espanhola”.

Luzán concluiu suas declarações lembrando que a Federação Espanhola, embora tenha voz mas não direito a voto nas comissões de trabalho mencionadas, é a entidade responsável pela coordenação e pela apresentação dos estádios e cidades espanholas candidatas a sediar a Copa do Mundo à Federação Internacional de Futebol (FIFA), salientando que a designação definitiva desses locais ainda está pendente até o momento.

Vale lembrar que a Espanha, Portugal e Marrocos serão os anfitriões da Copa do Mundo de 2030, enquanto o Uruguai, a Argentina e o Paraguai sediarão os jogos de estreia de suas seleções nacionais, em homenagem à primeira edição da Copa do Mundo, realizada inteiramente na cidade de Montevidéu em 1930.